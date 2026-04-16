'La Promesa', avance del viernes 17 de abril: Sale a la luz la verdad sobre la muerte del Barón de Linaja

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 816 que RTVE emite este viernes 17 de abril, Vera vive momentos de angustia convencida de que su padre la ha reconocido durante su visita a palacio, a pesar de los intentos de Teresa por calmarla. Y Ricardo da todas las explicaciones pertinentes a Pía sobre el crimen de Ana y esta se queda en estado de shock.

La tensión económica provoca discusiones entre Julieta y Ciro, encontrando ella un firme apoyo en Manuel ante los reproches de su marido. Martina intenta convencer a Ángela de que le dé otra oportunidad a Curro, pero ella se niega en rotundo.

Adriano marca distancias con Martina enredado por Jacobo, y Lorenzo aprovecha para malmeter. Vera cuenta a sus compañeras el encuentro con su padre. Debido a la confesión de Ricardo, los remordimientos por lo ocurrido en el pasado invaden a Pía. El ama de llaves acaba confesando a Curro uno de sus mayores secretos: toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (815) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 815 de 'La Promesa' que RTVE ha ofrecido este jueves 16 de abril, Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo. Sin embargo, Martina desautoriza a su prometido y asegura que nadie del servicio será expulsado, reafirmando su compromiso con el refugio.

Curro y Ángela reciben consejos opuestos de sus padres; Alonso anima al joven a luchar por su amor, mientras Leocadia manipula a su hija para que no perdone a Curro.

Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad hablando sobre Jana, revelando una conexión creciente entre ambos. El duque de Carril llega sin avisar a La Promesa y se encuentra con Vera, ¿la ha reconocido?

Pía se siente incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, atrapada en un mar de dudas sobre su culpabilidad. Ante las sospechas y la insistencia de la señora Adarre, Ricardo acaba haciendo una confesión totalmente inesperada relacionada con la muerte de Ana que deja al ama de llaves sin palabras: él es el asesino.

