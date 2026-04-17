Los 10 estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, HBO Max, Movistar Plus+ o Disney+ del 17 al 19 de abril

El mes de abril ya ha pasado su ecuador, y eso quiere decir que estamos ya en los aledaños del Día del Libro, y cada vez más cerca del puente de mayo. Buen tiempo, solecito y, por supuesto, buenos estrenos. Las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO MAX o Movistar Plus+ nos traen unos cuantos nuevos títulos, algunos de los que ya os hemos hablado, y sabemos que los esperáis con ganas.

Prime Video trae la nueva comedia de acción de Mark Wahlberg que ha sabido reconducir su carrera y se ha convertido en uno de los actores fetiche de este tipo de género. Dentro de la plataforma de Amazon, con MGM+, llega la esperadísima 'La asistenta', que reventó las taquillas de medio mundo a comienzos de año, con Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Por su parte, Netflix trae un par de títulos también que ya pasaron por cines, y también en otras plataformas, pero es de celebrar que se incluyan en el catálogo de Netflix, como son la última película de la saga 'Halloween', o 'El gato con botas: El último deseo', con Antonio Banderas dando voz al mítico personaje.

Pero la plataforma de streaming que se lleva más títulos importantes este fin de semana es HBO MAX, con películas como 'A real pain', 'Father Mother Sister Brother' o 'El hijo', tres propuestas que no pueden ser más diferentes entre sí. Así que tenemos un fin de semana con buenas propuestas.

Balls Up (Con un par)

Sinopsis: Los ejecutivos de marketing Brad y Elijah lanzan un audaz patrocinio de preservativos de cobertura total directamente a la Copa del Mundo. Después de que su ebria celebración en Brasil desencadene un escándalo mundial, deberán huir de hinchas furiosos, delincuentes y funcionarios sedientos de poder para salvar sus carreras y volver a casa con vida.

Peter y Bobby Farrelly reinventaron la comedia absurda a finales de los años 90 gracias a la divertidísima 'Algo pasa con Mary', lanzando la carrera de Cameron Diaz, y dándole estatus de estrella a Ben Stiller. Mucho ha llovido desde entonces. Más de dos décadas para ser más exactos. De hecho, por el camino, Peter Farrelly incluso ha ganado un Oscar gracias a 'Green Book'. Y es él el encargado de dirigir este nuevo intento por regresar a la comedia absurda, ayudándose de Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, y de fondo, el Mundial de Fútbol. Así que llega justo a tiempo (este año tenemos de nuevo Copa del Mundo). Acción, surrealismo, humor escatológico y sexual marca de la cosa... ¿Qué más le podemos pedir a una película de Peter Farrelly?

Plataforma: Prime Video

Halloween: El Final

Sinopsis: Cuatro años después de los acontecimientos de Halloween Kills, Laurie vive con su nieta Allyson y está a punto de terminar de escribir sus memorias. Nadie ha vuelto a ver a Michael Myers desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Myers controlara su realidad durante décadas, ha decidido por fin dejar atrás el miedo y la rabia para dedicarse a vivir. Pero cuando acusan a Corey Cunningham de matar al niño al que cuidaba, se desencadena una cascada de violencia que obligará a Laurie a enfrentarse de una vez por todas con una maldad que no puede controlar.

La trilogía de David Gordon Green, iniciada en 2018, trayendo de nuevo a Jamie Lee Curtis, emocionó a todos gracias a una propuesta inicial con buenas muertes, buenos personajes, y una saga familiar con un trío de actrices perfecta. Pero la secuela y esta tercera parte, desencantaron a los fans, y fueron más que divisivas. Pese a ello, 'Halloween: El final' tiene muchos aciertos (errores también) y trata de darle un par de vueltas a la clásica historia de Michael Myers. Pero claro, echamos de menos mucha más presencia de Jamie Lee Curtis.

"Todas las cualidades de Laurie se reflejan en mí y, al final, nos hemos convertido una sola persona en muchos aspectos. Sé que ahora soy más feliz, más guapa, más fuerte, más lista, más creativa, más comprometida... Todas esas cualidades perseverantes de Laurie Strode se me han traspasado para actuar y reaccionar como personaje público, creativo y político", dijo Curtis en una entrevista para eCartelera.

Plataforma: Netflix

El gato con botas: El último deseo

Sinopsis: El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas...

El gato con botas fue el gran protagonista de esa obra maestra animada que es 'Shrek 2'.Sobre todo gracias al doblaje perfecto de Antonio Banderas, que hizo a su personaje el más querido casi de la saga. Tuvo su oportunidad de brillar en su primera película en solitario, pero un guion fallido provocó que no funcionara del todo. Pero esta secuela supera con creces ese primer intento, y se convirtió en una de las grandes historias no solo de 2022, sino del cine animado de los últimos años. Sobre todo gracias a un villano tan temible y tan real como es el Lobo, al que da voz el nominadísimo al Oscar Wagner Moura.

"Este gato ha vivido por encima de sus posibilidades, porque tiene un don que los seres humanos no tienen y es que, en el caso de América, tiene nueve vidas, no siete, como pasa en España, y de pronto se da cuenta de que le queda una", apuntó Banderas en una entrevista para el medio mexicano La Crónica. "Entierra sus botas, su espada y se dedica simplemente a 'surfear' la vida de cualquier manera; se deja crecer la barba y entra en una especie de depresión hasta que se entera de que hay una manera de recuperar sus vidas: pero lo que pasa es que lo que le depara el futuro no es lo que él pide, sino algo mejor".

Plataforma: Netflix

Exit 8

Sinopsis: una persona anónima se encuentra atrapada en un bucle en una estación de metro, donde debe avanzar únicamente cuando una anomalía no aparezca en su campo de visión... o volverá al inicio sin ser capaz de huir de ese lugar.

Película basada en el videojuego de KOTAKE CREATE "The Exit 8". La historia es de esas repletas de surrealismo, y que obviamente se nota el material original del que proviene. De todos modos, la propuesta se queda un poco en tierra de nadie lamentablemente, pese a la dirección de Genki Kawamura, que incluso se encarga de escribir el guion. Es verdad que Rotten Tomatoes empezó destacando la película gracias a los críticos, pero no acabó de explotar entre el público. Todo tiene esa estética de backroom (una de las leyendas urbanas más famosas de la deepweb) y es una curiosa película de ver, desde luego.

"En el videojuego no existe ninguna historia. He tenido que crear una historia nueva y esto me ha servido como experiencia profesional como novelista. Normalmente la adaptación de un videojuegos al cine acaba fracasando. Lo que he querido hacer es crear un espacio entre videojuego y cine, y al crear este espacio, crear una nueva experiencia para mí", comentó su director para el medio Asiateca.

Plataforma: Movistar Plus+

Laberinto en llamas

Sinopsis: En uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos que amenaza la ciudad de Paradise, Kevin McKay, un conductor de autobús escolar, y Mary Ludwig, una maestra infantil, luchan para salvar a 22 niños del aterrador infierno.

Una de las nuevas películas de Apple llega ahora a Movistar Plus+ después de su paso por la plataforma AppleTV y tras su éxito en la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, siendo aclamada por la crítica. Dirigida por Paul Greengrass, está protagonizada por Matthew McCounaghey y America Ferrera, y adapta el libro 'Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire'. ¿Y entre sus productores? Jamie Lee Curtis y Jason Blum, ojo al dato.

"Esta es una película de mucha acción, urgente, de alcance épico, donde el fuego es un depredador, como no se ha visto antes en el cine", explicó el protagonista en la presentación de la película durante el Festival de Toronto. En los últimos años, además, Los Ángeles ha sufrido algunos de los incendios más devastadores de su historia reciente, con miles de hectáreas arrasadas, comunidades enteras evacuadas y centenares de viviendas reducidas a cenizas.

Plataforma: Movistar Plus+

A Real Pain

Sinopsis: Dos primos viajan a Polonia tras la muerte de su abuela para ver dónde vivió ella antes de la II Guerra Mundial y comprender de dónde viene su familia, incorporándose ambos a un tour sobre el Holocausto.

Jesse Eissenberg es uno de los actores más reconocibles del nuevo Hollywood. Sobre todo gracias a su actuación en 'La red social', por la que fue nominado al Oscar, dando vida a Mark Zuckerberg. Pero en 'A real pain' no destaca su interpretación (todos los halagos se los lleva su compañero Kieran Culkin, que consiguió arrasar en la temporada de premios de hace un par de años, llevándoselo todo), sino su guion original. No solo fue nominado al Oscar a Mejor Guion sino que además ganó en los premios BAFTA. Una comedia repleta de drama que funciona bien gracias a la dinámica entre sus dos protagonistas.

"Esta película intenta explorar un dolor muy personal", explicó Eisenberg para Fotogramas. "El personaje al que interpreto tiene TOC y ansiedad generalizada, cosas muy modernas que se pueden tratar fácilmente con medicamentos. El personaje –digamos– más controlado de Kieran es Benji. Él está experimentando una confusión existencial y un dolor mucho más profundo. Pero luego pongo a estos dos personajes en el contexto del dolor histórico en su visita a los lugares de interés de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, estoy planteando la pregunta a la audiencia: ¿Qué tipo de dolor es válido?".

Plataforma: HBO MAX

El hijo

Sinopsis: La ajetreada vida de Peter junto a su nueva pareja Emma y su bebé se convierte en un caos cuando su ex esposa Kate reaparece con su hijo adolescente, Nicholas, un chico problemático con el que es difícil comunicarse, por agresivo y distante, y que acaba de abandonar la escuela.

Florian Zeller ya deslumbró con ese drama humanista que es 'El padre', que le dio a Anthony Hopkins un más que merecido premio Oscar por su interpretación de un hombre con Alzheimer. Ahora llega una secuela temática con Hugh Jackman como protagonista, centrado e la relación entre un padre y un hijo, y la dificultad de comunicación existente entre ellos. "Leí la obra de teatro del tirón y sentí la necesidad inmediata de interpretar ese papel. Esto no me ha pasado muchas veces", contó el actor en una entrevista para Sensacine.

Plataforma: HBO MAX

Father Mother Sister Brother

Sinopsis: Película dividida en tres actos alrededor del mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia. Unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes. Cada una de las tres historias tiene lugar en un país diferente: "Father" está ambientada en EE. UU., "Mother" en Dublín, y "Sister Brother" en París.

Jim Jarmusch es uno de los cineastas más importantes del cine independiente de Estados Unidos. Unas cuantas obras maestras en su haber lo confirman. Y, aunque en los últimos años, sus trabajos han estado un poco por debajo de la calidad que se le presupone al director, este año nos ha entregado una de las obras más interesantes de su filmografía reciente, con Adam Driver como protagonista. Historias cruzadas, algo en lo que es experto, y con un toque de reencuentro familiar que solo él sabe hacer.

"Tengo una manía rara: me encantan las críticas negativas. O… no diría que me encantan, pero esas son las que quiero leer. Siento que, si a mucha gente le gusta una película que hago, es porque hice algo mal", explicó el realizador en una entrevista para IndieWire.

Plataforma: HBO MAX

Rental Family (Familia de alquiler)

Sinopsis: Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, la pertenencia y la tranquila belleza de las relaciones humanas.

Brendan Fraser es uno de los actores más queridos de Hollywood. Tras su retiro de la vida pública después de sufrir abuso sexual (y algunos episodios muy traumáticos al hacer sus escenas de acción), el actor volvió por la puerta grande gracias a 'La ballena', donde ganó el Oscar a Mejor Actor. Su último trabajo ha sido esta película japonesa dirigida por Hikari, y ahora empezará a rodar una nueva entrega de 'La momia', junto a Rachel Weisz, que regresa a la saga. Sí que se le echó de menos en la temporada de premios, porque Fraser da una actuación divertida y muy humana, dando muestras de esa vuelta tan esperada del actor a la primera plana de Hollywood.

"No creo que ese modelo de negocio podría existir fuera de Japón, desde luego. Desde los 80, creo que hay unas 300 empresas de ese tipo que siguen funcionando hoy en día. Allí puedes alquilar cualquier cosa, hasta un kart de 'Mario Kart'.¿Por qué no poder alquilar un abuelo si en Japón puedes alquilar hasta un capibara? Algunas personas lo hacen", comentó Fraser sobre el fenómeno de las familias de alquiler, en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Disney Plus

La Asistenta

Sinopsis: Una joven con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde...

Freida McFadden ha escrito uno de los últimos grandes best-seller literario. Hacía tiempo que no veíamos un éxito similar, por lo que sabíamos que la adaptación iba a seguir por el mismo camino. Sobre todo teniendo dos protagonistas como Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Dos actrices que llevan a la gente a los cines. Solo 35 millones de presupuesto, y 400 millones en taquilla. Increíble, ¿verdad? Sobre todo para una historia con ese aura de 'película de tarde de Antena 3'. "Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y cómo se nos percibe puede cambiar de un día a otro, pero soy constante en mis elecciones y en mis valores y en mis necesidades", explicó Seyfried para El Español.

Plataforma: MGM+