'Valle Salvaje', avance capítulo del lunes 20 de abril: todos en vilo por la posible muerte de Victoria y Dámaso

Si 'Sueños de libertad' ha vivido este viernes el asesinato de Pelayo, 'Valle Salvaje' también ha llegado este viernes a uno de sus momentos cruciales con el posible asesinato de Victoria y Dámaso después de que hayan encontrado la calesa en la que viajaban volcada a medio camino.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras la aparición de la calesa volcada, Mercedes muestra su preocupación por lo que le ha podido suceder a Dámaso convencida de que sabía que algo iba a sucederle.

Mientras, Rafael asegura que ha pedido que le preparen su caballo para presentarse él mismo en el lugar y tratar de investigar sobre el paradero de Dámaso y Victoria.

Alejo se encara con su tía Enriqueta por ir diciendo que su marido es el padre de Evaristo y que procure no ir propagando ese rumor y poder hacer daño a Luisa o a ella misma si todo el mundo descubre que su marido le fue infiel.

Pedrito deja caer la idea de que alguien pueda haber secuestrado a Victoria para pedir su rescate a cambio de una gran cantidad de dinero. Por su parte, José Luis le pregunta a don Hernando si su mujer ha sufrido y él le responde que eso ya no importa y que pronto encontrarán al cuerpo de Victoria y posteriormente el de su asesino, Dámaso, gravemente herido.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el accidente de Dámaso y Victoria?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes mostraba su preocupación porque Dámaso no haya regresado de su viaje de negocios a Ribaestrecha. También José Luis no paraba de pensar en lo que habrá pasado con él y con Victoria tras el plan de don Hernando para atentar contra sus vidas.

Braulio compartía con Alejo sus sospechas sobre que Evaristo sea hijo de su padre pero su primo no dudaba en decirle que solo son conjeturas aunque trataba de saber si tiene alguna prueba que termine demostrando el gran secreto sobre el hijo de Luisa.

Rafael compartía con Bárbara su preocupación por no estar sabiendo cuidar y querer a su hija María. Paralelamente, Alejo le decía a su hermano que no puede pretender ser padre, capataz y duque a la vez sin estar desbordado y que tiene que pedir ayuda.

Asimismo, Bárbara le planteaba a Alejo que por qué no recupera su relación con Luisa pues está convencida de que es el único que puede ayudar a la doncella a sanar y a olvidarse de todo lo que pasó en el trágico parto de Adriana. Mientras, Luisa consigue que Mercedes permita que siga en el Valle y no tenga que marcharse a un sanatorio a cambio de que se olvide de una vez por todas de las parteras y del robo del bebé.

Braulio y Enriqueta no dudaban en preguntar por Victoria a José Luis en una cena familiar y el ex duque les dejaba claro que se marchó para comprar unas telas. Y justo, Rafael irrumpía en la cena anunciando que han encontrado la calesa en la que viajaban Dámaso y Victoria volcada sin saber nada de su paradero.