'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 17 de abril en TVE con el atentado contra Victoria y Dámaso

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes muestra su preocupación porque Dámaso no haya regresado de su viaje de negocios a Ribaestrecha. También José Luis no para de pensar en lo que habrá pasado con él y con Victoria tras el plan de don Hernando para atentar contra sus vidas.

Braulio comparte con Alejo sus sospechas sobre que Evaristo sea hijo de su padre pero su primo no duda en decirle que solo son conjeturas aunque trata de saber si tiene alguna prueba que termine demostrando el gran secreto sobre el hijo de Luisa.

Rafael comparte con Bárbara su preocupación por no estar sabiendo cuidar y querer a su hija María. Paralelamente, Alejo le dice a su hermano que no puede pretender ser padre, capataz y duque a la vez sin estar desbordado y que tiene que pedir ayuda.

Asimismo, Bárbara le plantea a Alejo que por qué no recupera su relación con Luisa pues está convencida de que es el único que puede ayudar a la doncella a sanar y a olvidarse de todo lo que pasó en el trágico parto de Adriana.

Braulio y Enriqueta no dudan en preguntar por Victoria a José Luis en una cena familiar y el ex duque les deja claro que se marchó para comprar unas telas. Y justo, Rafael irrumpe en la cena anunciando que han encontrado la calesa en la que viajaban Dámaso y Victoria dejando en el aire su estado. ¿Han muerto ambos en el accidente?

Imagen del capítulo 397 de 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le contaba a Martín que Matilde está embarazada después de que él le confesara que la vida en el valle se le está haciendo un poco tediosa, pero su hermana le pedía prudencia pues el miedo parece asediar a la muchacha.

Alejo le confesaba a Bárbara que está convencido de que Enriqueta le ha pedido a Braulio que descubra quién es el asesino de su padre justo cuando su tía les pillaba hablando de ella y de su hijo.

Luisa le pedía desesperada a Mercedes que por favor no le separen de su hijo Evaristo y le permita seguir en la Casa Pequeña. Pero Mercedes está convencida de que la mujer necesita ir a un sanatorio para olvidarse de su obsesión por el robo del bebé de Adriana.

Por otro lado, Enriqueta ponía al corriente a Mercedes de que Victoria y Dámaso se fueron juntos en la calesa al viaje que tenía que hacer él a Ribaestrecha dejándola descolocada. Mientras, don Hernando recomendaba a José Luis de que deje de pensar en el pasado porque le esperan cosas estupendas en el futuro más cercano.

Luisa acudía al pueblo con su hermana Pepa e insistía en que ha buscado a Aurora, la partera que tenía que haber asistido a Adriana en su parto, pero que nadie sabe de su paradero. Justo entonces veía a alguien que le resulta familiar. Paralelamente, Pedrito se despedía de Luisa antes de que se marche del Valle.