TVE anuncia un cambio de presentadores en el 'Telediario' con un ascenso para cubrir una baja importante

RTVE mueve ficha y anuncia un nuevo cambio en el equipo de presentadores del 'Telediario'. En concreto en su edición matinal con la incorporación de Mireia Alzuria como nueva presentadora junto a Álex Barreiro en relevo de Lorena Baeza.

Será el próximo lunes 20 de abril cuando Mireia Alzuria se estrenará como presentadora del 'Telediario matinal' a partir de las 6:00 horas de la mañana junto al conductor habitual de la edición más madrugadora de los informativos.

Con la llegada de Alzuria, Álex Barreiro volverá a tener compañía al frente del 'Telediario matinal' después de que se haya encargado de conducir dicho informativo en solitario desde la última vez que Lorena Baeza apareció en pantalla a finales de febrero.

Hay que decir que Lorena Baeza dejó de aparecer en el 'Telediario Matinal' de forma silenciosa. Al preguntar por su ausencia, El Televisero no ha obtenido respuesta por parte de RTVE. No obstante, todo apunta a que se trata de una baja temporal.

Cabe recordar que Lorena Baeza se incorporó al equipo del 'Telediario matinal' el pasado mes de septiembre como relevo de Sirun Demirjián. Desde entonces, el informativo matinal no ha parado de crecer en audiencias apuntalando al liderazgo de TVE de toda la franja matinal junto a 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz. De hecho, el informativo matinal cerró el mes de marzo con un gran 22.9%, siendo su mejor mes de marzo desde 2004.

🔸 La periodista @MireiaAlzuria se incorpora al Telediario Matinal junto a @a_barreiro.



🔸 Lo hará a partir del próximo lunes, 20 de abril. pic.twitter.com/7CQPJXgowl — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 17, 2026

Mireia Alzuria asciende en RTVE como presentadora del 'Telediario Matinal'

Ahora, RTVE ha decidido tirar de su cantera para buscarle sustituta a Lorena Baeza apostando por la promoción interna demostrando así su apuesta pro las caras de la casa y por rejuvenecer sus informativos como también ha hecho al apostar recientemente por Marina Ribel como presentadora sustituta en el 'Telediario 1' o 'Telediario Fin de Semana'.

Mireia Alzuria comenzó su trayectoria profesional en el Diari de Rubí y tras un breve paso por la delegación de 'Informativos Telecinco' en Cataluña, en el año 2019 entró a trabajar en RTVE. Primero ejerció de reportera en 'La mañana de La 1' y posteriormente en 'La Hora de La 1'.

Desde 2023 pasó a formar parte del equipo de informativos de RTVE en Cataluña y en 2025 pasó a presentar 'L' Informatiu' Cap det Semana', el informativo territorial del fin de semana. Además también ha presentado 'Voces Maestras' en el Instituto de RTVE, un programa de entrevistas a profesionales del sector audiovisual.