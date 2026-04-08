La desconcertante despedida de Pepa Bueno en el Telediario de TVE sobre la guerra está haciendo mucho ruido

Este martes, 7 de abril expiraba el ultimátum de Donald Trump a Irán. "Una civilización entera va a morir esta noche", escribía a primera hora de la mañana el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales. Una escalofriante amenaza que ha sido abordada por Pepa Bueno en el Telediario 2 de TVE.
Finalmente, y por suerte, la amenaza no se ha cumplido y Estados Unidos e Irán acordaron, a última hora de la noche en España, un alto fuego de dos semanas. Pero antes de que esto pasara, el miedo a que Trump acabara con la civilización iraní se apoderó de todo el mundo. Incluso el papa León XIV calificó de "no aceptable" la amenaza del presidente norteamericano.
"Quiero hacer una breve declaración para decir lo que ya dije el domingo de Pascua pidiendo paz. Hoy, como todos sabemos, ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán: esto no es aceptable", dejó claro el Pontífice norteamericano ante los periodistas a las puertas de la residencia de Castel Gandolfo.
El conmovedor discurso de Pepa Bueno en el 'Telediario' de TVE tras la amenaza de Trump a Irán
Justo al final de la segunda edición del Telediario de TVE de este martes, Pepa Bueno pronunciaba un escalofriante discurso que, acompañado de unas imágenes y una música estremecedoras, ha puesto la piel de gallina a todos los espectadores. Así lo han reflejado muchos de ellos a través de sus redes sociales.
"¿Habrá que marcar este día en el calendario? ¿Habrá que recordar cómo lo acabamos? ¿Qué hicimos? ¿Con un beso, con una preocupación, con una promesa de esas que se lanzan al futuro antes de dormir?", empezaba preguntando la presentadora ante el terror de que el presidente de EEEUU cumpliera con sus amenazas. "Así suelen acabar los días que aún no saben si van a ser recordados", aseguraba la periodista.
"Hoy hemos contado que dentro de unas horas vence el ultimátum de Trump. Puede que no ocurra nada, o puede que sí y este día adquiera entonces otro peso. Entre una posibilidad y la otra la vida sigue su ritmo en los lugares de siempre. La historia suele avanzar así, entre amenazas enormes y gestos cotidianos. Pero todavía no sabemos qué lugar ocupará el día de hoy en esa historia. Si este Telediario fuera un cuento, no podríamos acabarlo con un punto, habría que terminar con puntos suspensivos", concluía Pepa Bueno.
Infinidad de reacciones a las palabras de Pepa Bueno en el Telediario
Un alegato que recibía la ovación masiva en X. Los usuarios de la red social aplaudían la pieza informativa con la que acababa el Telediario: "El final del Telediario de hoy de Pepa Bueno hay que verlo. Y escucharlo", escribía el periodista Borja Terán; "Nunca pensé que tendría que vivir un momento como estos. Gracias por este vídeo Pepa Bueno, es realmente conmovedor", escribía otra usuaria.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.