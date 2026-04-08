La desconcertante despedida de Pepa Bueno en el Telediario de TVE sobre la guerra está haciendo mucho ruido

Este martes, 7 de abril expiraba el ultimátum de Donald Trump a Irán. "Una civilización entera va a morir esta noche", escribía a primera hora de la mañana el presidente de Estados Unidos en sus redes sociales. Una escalofriante amenaza que ha sido abordada por Pepa Bueno en el Telediario 2 de TVE.

Finalmente, y por suerte, la amenaza no se ha cumplido y Estados Unidos e Irán acordaron, a última hora de la noche en España, un alto fuego de dos semanas. Pero antes de que esto pasara, el miedo a que Trump acabara con la civilización iraní se apoderó de todo el mundo. Incluso el papa León XIV calificó de "no aceptable" la amenaza del presidente norteamericano.

"Quiero hacer una breve declaración para decir lo que ya dije el domingo de Pascua pidiendo paz. Hoy, como todos sabemos, ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán: esto no es aceptable", dejó claro el Pontífice norteamericano ante los periodistas a las puertas de la residencia de Castel Gandolfo.

El conmovedor discurso de Pepa Bueno en el 'Telediario' de TVE tras la amenaza de Trump a Irán

Justo al final de la segunda edición del Telediario de TVE de este martes, Pepa Bueno pronunciaba un escalofriante discurso que, acompañado de unas imágenes y una música estremecedoras, ha puesto la piel de gallina a todos los espectadores. Así lo han reflejado muchos de ellos a través de sus redes sociales.

"¿Habrá que marcar este día en el calendario? ¿Habrá que recordar cómo lo acabamos? ¿Qué hicimos? ¿Con un beso, con una preocupación, con una promesa de esas que se lanzan al futuro antes de dormir?", empezaba preguntando la presentadora ante el terror de que el presidente de EEEUU cumpliera con sus amenazas. "Así suelen acabar los días que aún no saben si van a ser recordados", aseguraba la periodista.

"Hoy hemos contado que dentro de unas horas vence el ultimátum de Trump. Puede que no ocurra nada, o puede que sí y este día adquiera entonces otro peso. Entre una posibilidad y la otra la vida sigue su ritmo en los lugares de siempre. La historia suele avanzar así, entre amenazas enormes y gestos cotidianos. Pero todavía no sabemos qué lugar ocupará el día de hoy en esa historia. Si este Telediario fuera un cuento, no podríamos acabarlo con un punto, habría que terminar con puntos suspensivos", concluía Pepa Bueno.

Dentro de unas horas vence el ultimátum de Trump a Irán. La posibilidad de una escalada de la violencia en Oriente Medio mantiene en vilo a la humanidad.



▶https://t.co/N1CqOU61k5 pic.twitter.com/cvJC8mxU3V — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 7, 2026

Infinidad de reacciones a las palabras de Pepa Bueno en el Telediario

Un alegato que recibía la ovación masiva en X. Los usuarios de la red social aplaudían la pieza informativa con la que acababa el Telediario: "El final del Telediario de hoy de Pepa Bueno hay que verlo. Y escucharlo", escribía el periodista Borja Terán; "Nunca pensé que tendría que vivir un momento como estos. Gracias por este vídeo Pepa Bueno, es realmente conmovedor", escribía otra usuaria.

El final del Telediario de hoy de @PepaBueno. Hay que verlo. Y escucharlo. Puntos suspensivos. Buenas noches. https://t.co/mmPFk2mjz0 — Borja Terán (@borjateran) April 7, 2026

Los Telediarios de TVE llevan ya bastantes años siendo un ejemplo de cómo hacer periodismo en televisión. De cómo informar sin olvidarse del medio.



Y por suerte, sin caer en la editorialización de los presentadores de las privadas, ni en la agenda setting de esas cadenas. https://t.co/9IZsUlfSJN — Marcos MdP (@MarcosMdP) April 7, 2026

El final del ‘Telediario 2’ de Pepa Bueno.

Un final de “puntos suspensivos”. pic.twitter.com/4cnZCmIAKZ — Pablo (@pabloo_c5) April 7, 2026

Nunca pensé que tendría que vivir un momento como estos 😞

Gracias por este vídeo Pepa Bueno, es realmente conmovedor. pic.twitter.com/BWs5nXmS4c — Malamente® (@MalaMalamente) April 7, 2026

Si este telediario fuera un cuento, habria que terminarlo con puntos suspensivos...dice Pepa Bueno en RTVE https://t.co/dCk6twqcrb y dio en el clavo: la sensación es siempre que la vida sigue, pero en medio de una película de suspenso — Corina Rodriguez Pons (@Coropo) April 7, 2026

Qué tremendo final de informativo el de Pepa Bueno y su equipo del TD2. Un final de “puntos suspensivos” sobre un día muy triste en la historia. — Hele Sampedro (@SampedroHele) April 7, 2026

Pantoja pelos con el final del Telediario de hoy. Pepa Bueno, la PRSENTADORA, la COMUNICADORA, la NARRADORA que tú eres pic.twitter.com/nrjghAmPCH — Permisos La Familia de la Tele (@jcarlosmonster) April 7, 2026

No estoy siendo consciente del momento históricos que nos está tocando vivir. Pepa Bueno y TVE me lo acaban de estampar en la cara. https://t.co/sbXaTSQWi5 — Joel Morales (@joelmoralesact) April 7, 2026

Ajeno a la importancia del momento , @PepaBueno es una periodista y comunicadora de las que hacen hemeroteca y mucha historia . ¡ Qué calidad tienen sus informativos ! — Almu (@alm_avil) April 7, 2026

Impresionante. Es de los momentos que nunca imaginé vivir. — Jose KC (@josekaulen) April 7, 2026

Ay, me ha dejado mal cuerpo, qué angustia.... — Ernesto F. Valerio 🏳‍🌈 (@ErnestoFValerio) April 7, 2026

Parece el fin del mundo https://t.co/EkqtUEq2Cr — EliamSweet (@eliamsweet) April 7, 2026

el tema da una ansiedad horrorosa pero esta noticia, su edición y narración merecen premio https://t.co/bschCVIqLL — Lilith ♡ (@MissKingreen) April 7, 2026