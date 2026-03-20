Esta insólita escena de Pepa Bueno en el 'Telediario' acumula cientos de reacciones: "Impuestos bien usados"

Sin previo aviso, Pepa Bueno se ha convertido en carne de meme durante las últimas horas por la insólita escena que se vivió este jueves en el tramo final del 'Telediario 2' en La 1. La periodista se encontraba informando sobre el negocio detrás del juego 'Pokemon Go' cuando la realidad aumentada terminó convirtiéndose en la gran protagonista con la figura de Pikachu bailando en primer plano.

"Quizá recuerden que hace 10 años cientos de millones de usuarios descargaron el videojuego 'Pokemon Go'. La mecánica era sencilla, echarse a la calle, abrir la cámara del móvil y cazar criaturas que eran los Pokemon claro", comenzó explicando la conductora del informativo antes de que la realidad aumentada comenzase a desplegarse a lo largo del plano general del plató.

Pepa Bueno consigue este momento viral en redes por el baile de Pikachu en el 'Telediario'

Así, Pepa Bueno quedaba relegada a una esquina de la pantalla mientras continuaba informando para dejar sitio a una figura animada de Pikachu, uno de los míticos y más reconocibles personajes del juego, que comenzó a bailar en primer plano desconcentrando a los espectadores de la información que la periodista estaba trasladando sobre el negocio detrás de la app móvil.

No me esperaba a Pepa Bueno hablando con Pikachu bailando a un lado pic.twitter.com/ciA4BJsDUm — David (@davidg95_) March 19, 2026

"La empresa dueña del juego recibió 30 mil millones de imágenes de calles y edificios de todo el mundo. Ahora, esa empresa está usando esas imágenes que recibió gratis para hacer caja", explicó la comunicadora por detrás, convirtiéndose en el fondo de la viral escena que culminaba pocos segundos después para dar paso a la pieza sobre 'Pokemon Go', pero que ha tenido un gran impacto en redes.

"De vez en cuando sale algo bueno de eso llamado televisión", ha sentenciado un usuario en X aplaudiendo entre risas la insólita escena de Pepa Bueno y Pikachu en el 'Telediario'. "Impuestos bien usados", ha añadido otro espectador en la plataforma. "Pikachu sacando los pasos prohibidos, amo", ha escrito otro usuario.

rtve la cadena de millones que eres https://t.co/CIM7wCzkFu — jorge lingote (@jorgelingote) March 19, 2026

No imagine nunca ver un Pikachu Salsero 💃https://t.co/ENoIARNzq3 — CAJAS RETRO 🎮 (@CajasRetro) March 20, 2026

Odio los platós de informativos de esos de realidad aumentada.

Una cosa que ha nacido caducada pero va a costar todavía un par de años que se den cuenta. https://t.co/Zw9ypJdy0E — Iván Sarnago (@IVANSARNAGO) March 19, 2026

se están escribiendo oraciones que no se habían escrito nunca antes en la historia humana https://t.co/KoX3hiJEjQ — pablo almenta ۞ (@pabloalmenta) March 19, 2026

Que ritmazo tiene ese Pikachu, espectacular jajajaja 😂😂 https://t.co/G79xVNSJH1 — retro_gamer (@segaforever30) March 19, 2026

estaba en llamada con mi madre en ese momento y me quedé como? https://t.co/jjd8HlOkK4 — anna 🇵🇸 (@rosiesbaek_) March 19, 2026

Yo con esto no voy a poder https://t.co/gA40ptGBbM — Fumando Alonso🇹🇷 (@_King_KS) March 19, 2026

Pikachu sacando los pasos prohibidos, amo https://t.co/H9pvhikvpz — María in wonderland (@decubitosupina) March 20, 2026

No se qué decir…

😵 https://t.co/pZEGmjxwFr — Águeda Zarco (@aguedazm) March 20, 2026