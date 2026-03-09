Almudena Ariza fue una de las invitadas del especial de 'Al cielo con ella' emitido este domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y además de repasar su trayectoria profesional con Henar Álvarez, la reportera terminó confesando el desagradable episodio que vivió con un antiguo directivo de RTVE, rompiendo su silencio sobre el episodio sexista que vivió al exigir una igualdad salarial con su compañero.

"No es para que le vaya mal es para que no moleste", comenzó explicando la presentadora del espacio de La 2 tras anunciar a la periodista que tenía que escribir el nombre de alguien en un papel para congelarlo en el frigorífico del programa, una dinámica habitual en las entrevistas de la humorista. Y la reportera de RTVE no dudó en confesar a quién prefería tener lejos.

Almudena Ariza, sobre la desigualdad salarial que vivió en el 'Telediario': "Un día subí al despacho de mi entonces jefe y reclamé mi parte"

"Esta persona creo que ya no está en este mundo", advirtió Almudena Ariza, sin desvelar el nombre que había apuntado en el papel pero dejando claros sus motivos. "Yo hubo una época en la que presentaba el Telediario junto a una persona muy conocida y, como suele se habitual en estos casos, yo ganaba mucho menos que mi compañero", recordó la invitada, rememorando su etapa en la edición nocturna de los informativos de TVE junto a Jesús Hermida.

"Un día subí al despacho de mi entonces jefe y reclamé mi parte. Yo era muy jovencita, pero ya esto me generaba rabia", continuó relatando la reportera, explicando que no dudó en confrontar a los grandes nombres del ente en busca de una igualdad salarial. "Le dije: 'No es por nada, pero me he enterado de que mi compañero gana no sé cuánto y yo es que gano muchísimo menos", confesó a Henar Álvarez.

"¿Sabes cuál fue la respuesta? Pues: 'Si no te interesa, te vas", rememoró Almudena Ariza en el espacio de entrevistas de La 2 antes de escribir el nombre en el papel e introducirlo en el congelador del plató. "Esto es liberador", aseguró la periodista entre aplausos del público y risas de la presentadora, que no daba crédito a la anécdota. "¡Si por eso lo hacemos!", apuntó Henar con sorna.

A su vez, la reportera de TVE también reflexionó sobre las dificultades que atravesó como mujer en su campo profesional, el periodismo de conflicto, cuando tuvo que hacerse un hueco de joven. "Era un mundo mucho más masculinizado", lamentó la invitada. "Siempre caía la misma pregunta: '¿Y qué haces con tus hijos cuando vas a la guerra?", señaló también Ariza, cargando contra algunos de los comentarios que ha recibido a lo largo de su carrera. "Es una pregunta que no existe en las entrevistas que se hacen a los hombres", aseguró.