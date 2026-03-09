La audiencia de RTVE dicta su veredicto al estreno del programa de Loles León y crea división y una crítica repetida

Este domingo, 8-M, día Internacional de la Mujer, La 2 ha modificado su prime time con el estreno de 'Zero dramas', el nuevo talk show conducido por Loles León, que ha desplazado 'Versión española' al late night tras hacer tándem con 'Al cielo con ella'.

Producido por RTVE en colaboración con Win Win ('Pasa sin llamar'), el formato se aleja del habitual debate encorsetado y traslada a la audiencia a una amigable conversación en la que todo el mundo ofrece su opinión sin filtros. Además, entrará en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, con la sección 'El Consultorio Sexual'.

📺 ¡Arrancamos @zerodramas_tve en @La2_tve! 🦁Nuestra leona y presentadora Loles León inaugura este plató que nos va a dar momentos icónicos.



¡Empezamos! #ZeroDramasLoles #8MRTVE pic.twitter.com/Jc6rhOdBfp — La 2 (@la2_tve) March 8, 2026

'Zero dramas' se divide en dos partes: primero una mesa de debate canalla, divertida e irreverente sobre temas que tocan a la sociedad de cerca en la que Loles León estará acompañada de colaboradores como Marina Rivers así como de diferentes invitados.

La segunda mitad del programa entra en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, y cuenta con una sexóloga y psicóloga en 'El Consultorio Sexual'. Mientras la sexóloga aportará el dato científico y el rigor, Loles aportará la experiencia vital quitándole hierro a cualquier tabú. El objetivo es divulgar la salud sexual de forma amena, normalizando situaciones y resolviendo dudas que algunas personas no se atreven a preguntar.

En este primer programa, el tema a debatir en la mesa ha sido 'Mujeres al borde de un ataque de bótox' y ha diseccionado la esclavitud de la perfección y de la belleza eterna. Así, han hablado de la tendencia de niñas de 8 a 12 años obsesionadas con rutinas de belleza de adultos y han abordado el auge en las cirugías masculinas con Santiago Segura.

Y en el segundo bloque titulado 'La menopausia os sienta tan bien', ha abordado la presión social por la maternidad y los cambios físicos reales que llegan con la menopausia, reivindicando la madurez con orgullo y mucha garra con invitadas como Petra Martínez y Alba Carrillo.

El público dicta sentencia al estreno de 'Zero dramas' con Loles León

Pues bien entre los comentarios que ha generado este estreno en redes sociales, los espectadores de TVE han reaccionado con división. "Tremendo programón, hacía mucha falta algo así, muy bien por RTVE", ha destacado un usuario. "Me parece interesante pero deben pulir un poco la estructura y el guion. Parece que lo han estrenado con prisas y sin ensayar", apuntaba otro. Mientras que algunos televidentes se han quejado de los muchos cortes y "tajazos" en la edición de este programa piloto.

Pero si ha habido una crítica repetida a 'Zero dramas' ha sido por contar con Santiago Segura en la mesa de colaboradores, en un día tan señalado como el día Internacional de la Mujer. "No sé qué coño pinta Santiago Segura en este programa y más un día como hoy", ha lamentado un usuario de X. "Me pregunto si no se podía elegir mejor representante en el debate del 8M, día de la mujer trabajadora, que Santiago Segura", ha sentenciado otro.

Tremendo programón, hacía mucha falta algo así, muy bien por @rtve, espero que no lo quiten al tercer programa como hacen muchas veces. #ZeroDramasLoles — cotilleorosa (@cotilleorosa) March 8, 2026

#8MRTVE me está encantado el programa Zero Dramas👏👏👏👏 — Ma. ma. pa (@yuyulandia10) March 8, 2026

#ZeroDramas me parece interesante pero deben pulir un poco la estructura y el guion. Parece que lo han estrenado con prisas y sin ensayar Muchos cortes en la edición #8MRTVE — Desde el gallinero (@gallineropod_) March 8, 2026

#8MRTVE qué interesantes los temas q se están tocando en el programa Zero Dramas👏👏👏👏 — Ma. ma. pa (@yuyulandia10) March 8, 2026

Alba Carrillo a mediodía en #DCorazón y por la noche en #ZeroDramas. Y es que lo vale. #8MRTVE pic.twitter.com/dCmxH4qq8v — Marian Lozano (@marian65x) March 8, 2026

Cuando debaten entre los invitados la cosa más o menos fluye. Loles León pasa como de comer mierda porque no se entera de nada y cuando entran sus entradillas (pinganillo) tajazos de edicion. Tiene que ser un suplicio ella. #8MRTVE #ZeroDramas — Opinandome (@Opinandome) March 8, 2026

Me pregunto si no se podía elegir mejor representante en el debate #8MRTVE, día de la mujer trabajadora, que Santiago Segura? Vaya, sólo es una simple pregunta.... — M∆x H£π (@Maximhern) March 8, 2026

En serio ¿Los cortes que meten en este programa? Menudos saltos. #8MRTVE — Opinandome (@Opinandome) March 8, 2026

Me imagino a Loles grabando cada frase a trozos y gritando entre corte y corte #ZeroDramas #8MRTVE — Opinandome (@Opinandome) March 8, 2026

Alba Carrillo empieza fuerte con Santiago Segura:



“¿Tú crees que has sido responsable de lo que estamos viviendo? Porque Torrente es el claro ejemplo de machirulismo”#8MRTVE pic.twitter.com/pYpx04BsS7 — sofrito (@soofrito) March 8, 2026

Para un domingo es estupendo el humor de Loles y su forma de verlo todo #8mrtve — olalla payne (@olallapayne5) March 8, 2026

Ya no es que a alguien le pareciera lógico llevar a Santiago Segura a opinar al #8Mrtve, es que encima grabaron el programa y les pareció que estaba bien como para emitirlo y todo. — Conocido como Marcos (@akaMarcos_) March 8, 2026

No sé qué coño pinta Santiago Segura en este programa y más un día como hoy #ZeroDramas #8MRTVE — Señorín (@Senorin_) March 8, 2026