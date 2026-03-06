RTVE trastoca la parrilla del fin de semana: Lanza a Loles León y arrincona al clásico 'Versión española' en La 2

Después de que en las últimas semanas, TVE haya cancelado la emisión de 'Cine de barrio' en La 1, la cadena pública ahora ha decidido relegar otro de sus formatos de cine más emblemáticos al late night de La 2. Hablamos de 'Versión española'.

Así, TVE da un nuevo volantazo en la emisión del célebre formato presentado por Cayetana Guillén Cuervo después de que hace unos meses ya cambiara el programa del domingo al sábado y después lo devolviera a la última noche de la semana.

Y es que desde esta semana, La 2 ofrecerá 'Versión española' en late night para hacer hueco al estreno de 'Zero Dramas', el nuevo programa presentado por Loles León que llega además en plena celebración del 8-M, día de la Mujer para hacer tándem con 'Al cielo con ella', que este domingo contará con la actriz Inma Cuesta y la periodista Almudena Ariza como invitadas.

De esta manera, TVE sigue apostando por el entretenimiento en el prime time de La 2 aunque eso suponga arrinconar uno de sus formatos de cine más emblemáticos pues 'Versión española' arrancará este domingo en torno a las 00:00 hora con la emisión de la película 'Matria' protagonizada por María Vázquez.

Eso sí, parece que este traslado de 'Versión española' al late night del domingo será temporal pues desde la cuenta oficial del programa en "X" avanzan que el programa de Cayetana Guillén Cuervo volverá a saltar al sábado a partir de la semana que viene para dejar su hueco en domingo al nuevo espacio de Loles León.

Matria es nuestro título de este domingo. Cerramos así la programación especial dedicada a la Semana de la mujer con motivo del #8M



Y a partir de la semana que viene os acompañaremos todos los sábados

Así queda la programación de noche de La 2 este domingo 8 de marzo:

21:00 horas - 'Imprescindibles': 'Lolo Rico. Los poderes de Lolo' (reposición)

22:00 horas - 'Al cielo con ella' con Inma Cuesta y Almudena Ariza

23:00 horas - 'Zero Dramas' (estreno)

00:00 horas - 'Versión española': 'Matria'

Así será el estreno de 'Zero Dramas', el nuevo programa de Loles León

Loles León junto a la banda de 'Zero Dramas', liderada por Ainhoa Cantalapiedra ('OT')

'Zero Dramas' arrancará con un debate sin filtros sobre la tiranía del retoque y la menopausia. El tema principal llevará por título 'Mujeres al borde de un ataque de bótox' y diseccionará la esclavitud de la perfección y de la belleza eterna. Hablarán de la tendencia de niñas de 8 a 12 años obsesionadas con rutinas de belleza de adultos; entrarán en el mundo de los foros donde hombres critican ferozmente a las mujeres operadas; y abordarán el auge de las cirugías masculinas.

El segundo bloque, 'La menopausia os sienta tan bien', abordará la presión social por la maternidad y los cambios físicos reales que llegan con la menopausia, reivindicando la madurez con orgullo y mucha garra. Gracias a que famosas y mujeres anónimas han dado la cara, la menopausia deja de ser algo que se sufre en silencio para convertirse en una fase de empoderamiento y nuevas libertades. Para cerrar el programa, el consultorio sexual rompe tabúes al poner el foco en la masturbación y el autoplacer.