TVE anuncia un nuevo cambio en su programación de fin de semana con estos dos programas históricos

Hace apenas un mes que TVE optó por llevar el célebre 'Versión española' de la noche de los domingos a la de los sábados en La 2 para evitar que el programa de Cayetana Guillén Cuervo compitiera con 'La película de la semana'. Y a su vez estrenaba la nueva temporada de 'Al cielo con ella' en la noche del domingo.

Ahora poco más de un mes después, TVE vuelve a dar un giro a su estrategia intercambiando el día de dos de los formatos más históricos de La 2. De esta manera, La 2 ha anunciado que 'Cachitos', que hasta ahora se emitía los domingos justo después del programa de Henar Álvarez dará el salto al prime time de los sábados. Y con ello, 'Versión española' volverá a emitirse en el prime time del domingo.

De esta manera, además de cambiar de día de emisión, ambos formatos contarán también con un nuevo horario. En el caso de 'Cachitos', el espacio se emitirá de 21:00 a 1:05 con la emisión de un programa de estreno a partir de las 22:00 horas. Mientras que 'Versión española' pasará a emitirse desde esta semana los domingos a las 22:55 horas justo después de 'Al cielo con ella'.

Para anunciar el cambio de día de 'Cachitos', la cuenta oficial del programa ha lanzado una promo con su presentador Ángel Carmona y Rosa López lanzando un guiño a cuando la cantante y ganadora de 'OT 1' soltó un "me he equivocado" en pleno concierto.

"¿Qué pasa colegiuis? Ya tenemos casi listo el próximo Cachitos. Nos vemos el domingo a las 23:30 horas en La 2", asegura Ángel Carmona. "Ángel te has equivocado, pero no pasa nada, te lo digo yo, es los sábados a las 22:00, ¡ay que ver, ay que ver!", le replica Rosa López.

Palabra de @RosaLopez 🙌🏻



❗️CACHITERS HAY CAMBIO DE HORARIO❗️Cachitos vuelve los sábados a las 22 h en @la2_tve. ¿Te lo vas a perder? 🤭 pic.twitter.com/6xiFlgvuMh — Cachitos (@cachitos_tve) November 20, 2025

'Cachitos' salta al sábado con "Las divas más divinas"

Este sábado, 'Cachitos de hierro y cromo', con Ángel Carmona al frente, estrena 'Divas Divinas'. En esta nueva entrega, el programa inaugura CHyC, la agencia de modelos más singular de la televisión, donde cualquiera puede convertirse en una auténtica diva siguiendo los pasos de las grandes leyendas del pop, el rock y la canción española.

El objetivo principal de la agencia CHyC es dejar huella y, para ello, hay que dar rienda suelta a la diva que cada uno lleva dentro y convertirse en una leyenda. El equipo de 'Cachitos' quiere enseñar de las mejores: divas pop, divas de la canción española, divas rock, divas melódicas y, como no, divas para bailar.

Será sin duda, un capítulo donde el talento, la magnitud y el glamour no desaparecerán ni en los créditos finales. Madonna, Aretha Franklin, Rosalía, Britney Spears o la mismísima Raffaella Carrà, entre muchas más, compartirán escenario en ‘Divas Divinas’.

Y 'Versión española' al domingo con la emisión de 'Fatum'

Por su parte, 'Versión española' vuelve a la noche de los domingos a partir de las 23:00 horas con la emisión de 'Fatum', una película protagonizada por Luis Tosar y Álex García que cuenta la historia de Sergio, un hombre con graves problemas con el juego. Un thriller que atrapa al espectador hasta el último minuto dirigido por Juan Galiñanes, que debutó en la dirección con esta cinta.

Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio, recibe a Juan Galiñanes, director de ‘Fatum’, y a los actores Luis Tosar y Luisa Mayol. Completan el elenco Elena Anaya y Arón Piper, entre otros.