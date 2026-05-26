Cambio en la programación de RTVE: Cancela uno de los programas más históricos de La 2 por una oferta especial

Si hay un formato que está viviendo un auténtico vaivén en la programación de TVE con permiso de 'Cine de barrio' es otro de los programas más emblemáticos sobre cine que emite la cadena pública. Hablamos de 'Versión española', que en los últimos meses ha pasado de emitirse los domingos a los sábados y desde hace unas semanas se viene emitiendo en el prime time del martes.

Sin embargo, este martes, el programa que presenta Cayetana Guillén Cuervo se cae de la programación de La 2 y faltará a su cita semanal con la audiencia. Así, el programa de cine dejará su hueco para la emisión de la gala de la III edición de los Premios de la Academia de la Música.

Así, RTVE retransmitirá tanto en La 2 como en RTVE Play, esta gala especial que arrancará a las 22:20 horas justo después de 'Cifras y letras', y que conducirá Leonor Watling. La actriz y cantante se pondrá al frente de una ceremonia que ya se ha convertido en la fiesta de referencia de la música de España y se celebrará en el Palacio Municipal de IFEMA (Madrid).

Así será la III Edición de los Premios de la Academia de la Música en RTVE

Dos de los galardones de esta edición, otorgados por designación directa de la Junta Directiva, ya han sido anunciados: el Premio a Mejor Sala de Conciertos, para el Café Central, y el Premio de Honor de la Academia de la Música de España, otorgado por primera vez y que reconoce la trayectoria de Joan Manuel Serrat.

Entre los nominados, Aitana, Amaia, Guitarricadelafuente, Rosalía o Rusowsky optan a artista del año. También a mejor albúm, los últimos trabajos de Amaia, Amaral, Leiva, Rosalia o Rusowsky; y a canción del año, ‘M.A.P.S.’, de Amaia; ‘Full time papi’, de Guitarricadelafuente; ‘Caída libre’, de Leiva ft. Robe; ‘La perla’ de Rosalía; o ‘MalibU’ de Rusowsky. Y en las propuestas emergentes destacan Barry B, La Paloma, Sanguijuelas del Guadiana, Rata y Ultraligera.

Numerosos artistas del Benidorm Fest cuentan con nominaciones: MAYO, a álbum de música electrónica por ‘Mayo Season’; KITAI, a canción pop/rock por ‘El amor te da miedo’; Çantamarta y Tony Grox, a mejor canción de música electrónica: 'El sur'; Tanxugueiras, con doble nominación a mejor canción en galego/asturianu por ‘As que nunca cantaron’ y ‘Ghatiña Mansa’, esta última con Caamaño & Ameixeiras; Blanca Paloma, a mejor canción de BSO, series, videojuegos o sintonía por ‘Caminar el tiempo’; Karmento & Le Parody, a mejor canción de música alternativa: 'Mandamientos para la buena vida'; y Alice Wonder, a mejor ingeniería de grabación: ‘Soulost’.

Además, está nominado el documental emitido en ‘Imprescindibles’, en La 2, ‘Tete, tocar lo invisible’, de Anna Solana y Jero Rodríguez, en la categoría de mejor videoclip musical versión larga.