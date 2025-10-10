TVE da un giro de 180 grados a su programación del fin de semana y cambia su oferta de prime time

TVE ha decidido revolucionar su parrilla de prime time de los fines de semana para evitar que 'Versión española' se enfrente desde La 2 a 'La película de la semana' de La 1 aprovechando el estreno de un formato de entretenimiento como 'Cuánto, cuánto, cuanto' en la noche de los sábados para La 1.

De esta manera, tras muchos años emitiéndose en la noche de los domingos, 'Versión española' dará el salto al prime time de los sábados desde esta misma semana. Así, el célebre programa de cine presentado por Cayetana Guillén Cuervo estrenará nueva ubicación este 11 de octubre enfrentándose al nuevo programa de Eva Soriano y Aníbal Gómez en la noche de La 1.

'Versión española' pasará a emitirse los sábados a las 22:00 horas y en su primer día este sábado 11 de octubre programará la cinta "Els encantants", dirigida por Elena Trapé y protagonizada por Laia Costa ("Cinco lobitos" y "El maestro que prometió el mar") y Dani Pérez Prada ('El pueblo').

La directora y los intérpretes estarán en el coloquio posterior para hablar de esta emocionante película, participada por RTVE, que cuenta la historia de Irene, una mujer que, tras su separación, se refugia en el pequeño pueblo donde pasó su infancia, abrumada por la primera separación de su hija.

Sinopsis de "Els encantants"

Tras su reciente separación, Irene (Laia Costa) se enfrenta por primera vez a la ausencia de su hija de cuatro años, que está pasando unos días con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide viajar a la casa familiar de un pequeño pueblo del pirineo catalán donde pasaba los veranos cuando era niña. Llega allí buscando paz y seguridad, pero pronto empieza a sentirse superada, teniéndose que enfrentar a todos esos miedos de la nueva vida que ha iniciado.

'Al cielo con ella', sustituto de 'Versión española' en domingo

Versión española y 'Al cielo con ella' intercambian sus días.

Por el nuevo plató de 'Al cielo con ella' pasarán los rostros más destacados e interesantes del mundo de la música, el periodismo, el humor y la interpretación. La primera invitada será una mujer que lleva décadas enamorando con sus canciones, Ana Belén, que presenta su último trabajo, "Vengo con los ojos nuevos". Leticia Dolera, directora y protagonista de la serie 'Pubertad', reflexionará con Henar sobre dilemas éticos y la educación de los jóvenes.

En su segundo capítulo 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez recibirá a Fran Perea, un actor que formó parte de una de las familias más famosas de la televisión, 'Los Serrano'. El músico y actor presentará su nuevo single, "Tu aire", y contará cómo es ser una auténtica estrella en Finlandia. Además, Marta Flich visita a Henar para contar lo que se cuece detrás de las cámaras de otro programa de éxito, 'Directo al grano', que conduce cada tarde en La 1 junto a Gonzalo Miró.

Con el salto de 'Versión española' al sábado, La 2 también renueva su prime time de los domingos con el estreno de la nueva temporada de 'Al cielo con ella'. El programa de Henar Álvarez pasa a emitirse en la última noche de la semana y lo hará este domingo, 12 de octubre con doble entrega de estreno. Un cambio con el que TVE busca evitar que sus dos cadenas principalmente compitan frontalmente con cine.