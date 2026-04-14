Sarah Santaolalla regresa a un programa de Mediaset un mes después de su salida de 'En boca de todos'

Sarah Santaolalla anunciaba hace un mes que abandonaba 'En boca de todos' después de la encerrona que sufrió por parte de Antonio Naranjo en directo en connivencia con Nacho Abad. Un mes después, la analista política ha reaparecido en Mediaset, aunque en otro programa diferente.

Y es que este martes, Sarah Santaolalla regresaba a su puesto de colaboradora en 'Todo es mentira' con Risto Mejide. Una aparición que a muchos de los espectadores del programa de Cuatro ha pillado por sorpresa después de que la joven tertuliana asegurara que no volvería al espacio matinal de Mediaset.

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Así, son muchos los espectadores de 'Todo es mentira' los que se han sorprendido con que Mediaset y Risto Mejide hayan vuelto a contar con Sarah Santaolalla después de lo sucedido en el programa de Nacho Abad con Antonio Naranjo.

Polémica en redes: el mensaje de Sarah Santaolalla sobre Vito Quiles levanta críticas y abre debate.

Lo vemos en #TEM14A pic.twitter.com/XipIdp97Fw — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) April 14, 2026

Sin embargo, hay que recordar que en su comunicado, Sarah Santaolalla dio las gracias a Mediaset por cómo se había comportado con ella siempre y ponía el foco en Nacho Abad y Antonio Naranjo exculpando de todo lo sucedido tanto a la cadena como a los trabajadores.

"Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas. Gracias a Mediaset, a la cadena, a la productora y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura. Y adiós, para siempre, a los que no. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha. Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas", escribió entonces Sarah Santaolalla.

De esta manera, Sarah Santaolalla regresa a Mediaset más de un mes después de anunciar su abrupta salida de 'En boca de todos'. Sin embargo, tal y como ha confirmado El Televisero su ruptura definitiva con el programa de Nacho Abad no ha supuesto en ningún momento el final de su relación laboral con otros formatos de Mediaset. De esta forma, la analista política seguirá compaginando su labor como colaboradora en 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' en TVE con 'Todo es mentira' en Cuatro.