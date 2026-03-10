Sarah Santaolalla dice adiós para siempre a 'En boca de todos' y denuncia "situaciones machistas e inhumanas": "Se nos humilla"

Sarah Santaolalla ha decidido abandonar definitivamente 'En boca de todos' después de lo vivido este martes en directo con Antonio Naranjo cuestionando que su denuncia a Vito Quiles por agresión es falsa y con Nacho Abad sumándose al colaborador al decir que él tampoco había visto una agresión en las imágenes.

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa 'En boca de todos'. Esta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto- Gracias a los que han estado a la altura", recalca en su cuenta de "X" antes de publicar un comunicado.

"Después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas. En ese espacio me han acusado de ser desde "concubina" hasta una "falsa víctima" o de "enseñar mis cocos". Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores", empieza diciendo en el comunicado.

Lejos de quedarse ahí, Sarah Santaolalla no duda en señalar a Antonio Naranjo como "mentiroso profesional". "No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales", denuncia sobre el periodista que es presentador de 'El análisis diario de la noche' en Telemadrid. "Es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto", recalca al respecto.

"Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas. Gracias a Mediaset, a la cadena, a la productora y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura. Y adiós, para siempre, a los que no. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha. Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas", concluye.

Sarah Santaolalla dice 'basta' tras lo sucedido con Antonio Naranjo

De esta manera, Sarah Santaolalla ha dicho 'basta' después de haber tenido que soportar numerosos ataques por parte de Antonio Naranjo y de rostros del PP en pleno directo en 'En boca de todos' con el permiso de Nacho Abad. La última gota que ha colmado el vaso se producía este martes cuando Sarah Santaolalla abandonaba el plató al borde de un ataque de ansiedad después de que el presentador de Telemadrid llegara a cuestionar su denuncia a Vito Quiles y su estado.

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto. No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", empezaba diciendo Antonio Naranjo. "Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto eh. Es una situación privada y no vengo a esto. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia", le replicaba de primeras Santaolalla. "Este tema no está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio", comentaba por su parte Nacho Abad.

"¿O sea que cuando hablamos de los problemas de otros sí censuramos? "Nacho, esto es un poco sucio. Yo no he hablado de las deudas o de los problemas judiciales de nadie. Aquí has parado en esta mesa muchas cosas y lo que estás haciendo ahora es complicidad frente a una campaña de acoso y derribo que sabes que llevo sufriendo durante mucho tiempo", estallaba la colaboradora.

Después de señalar una encerrona por parte del programa al ver que Nacho Abad no frenaba el ataque y señalamiento de Antonio Naranjo, Sarah Santaolalla terminaba abandonando el programa en directo. "No seas sucio porque yo jamás he tocado tus problemas con la justicia. Es alucinante esto. Que me deje de enfocar la puñetera cámara. ¿Me puede dejar de enfocar la cámara?", pedía Sarah antes de levantarse de su silla y marcharse por última vez del programa de Cuatro.

"Yo no puedo permanecer al margen cuando el juez y el médico forense dicen que se lo ha inventado, que no tiene lesiones y que no hay razón ni compatibilidad entre lo que ella denuncia y lo que realmente ha pasado", se justificaba Antonio Naranjo tras la marcha de su compañera. "Yo en las imágenes personalmente no veo ninguna agresión física. Las he mirado una y otra vez y no veo una agresión. Y veo un auto del juzgado que dice que no hay lesiones objetivables", apostillaba por su parte Nacho Abad alineándose con el periodista.