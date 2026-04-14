Sarah Santaolalla y Euprepio Padula denuncian la "vergüenza" vista en el programa de Carlos Cuesta en Telemadrid

Telemadrid ha vuelto a sobrepasar todos los límites en su afán de atacar a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez. En esta ocasión, ha sido el programa 'Hablamos de Madrid', presentado por Carlos Cuesta y emitido en horario infantil, el que ha generado infinidad de críticas en redes sociales por su sexismo e insultos contra la esposa del presidente del Gobierno.

"De paseo por Pekín mientras es procesada", se podía leer en la pantalla mientras los colaboradores arremetían contra la pareja. "No podemos pasar desapercibida la gran frase que ha acuñado el presidente del Gobierno: 'China se tiene que abrir para que Europa no se tenga que cerrar'. Es completamente surrealista", comentaba Miguel Ángel Pérez, entre risas.

Un lenguaje totalmente fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta el horario de emisión, que ha enfurecido a los usuarios de X, donde rápidamente se ha viralizado el vídeo del momento. "Viniendo de putas y zorras esta frase queda fatal", añadía Libertad Martínez. Mientras que Benjamín López apuntaba, provocando las risas de sus compañeros: "Un hutong que, para la gente que no lo sepa, es un callejón estrecho. No sé si será una metáfora de algo".

Los bochornosos comentarios en Telemadrid sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez

"Putón verbenero, ¿no? Tú estabas pensando en un putón verbenero", llegaban a asegurar desde la televisión pública de todos los madrileños. "Vale ya. Es muy serio todo lo que estamos hablando. Un poco de seriedad", pedía Elena Salamanca. "En serio. La gente tiene que saber que estas cosas que nos vienen al cerebro nos pasan como al resto de los mortales: putas, zorras, chistorras, abrir, cerrar", sentenciaba Libertad Martínez, pese a que su compañera recordaba que "estamos en horario infantil".

Un momento absolutamente bochornoso, ante el que el presentador se mostró con total permisividad, y que recibió infinidad de críticas en redes sociales. Entre los más duros con lo permitido en Telemadrid han sido Sarah Santaolalla y Euprepio Padula, dos de los colaboradores de TVE, quienes han expresado su enfado en sus respectivas cuentas de X.

"Mirad que conversación tan edificante y refinada han tenido en el programa de Carlos Cuesta en Telemadrid para referirse al viaje de Pedro Sánchez y Begoña Gómez a China. Todo un dechado de buen gusto para el horario infantil. ¿Algo que decir, amiguitos de FAPE?", preguntaba un usuario de X, dirigiéndose a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

Mirad que conversación tan edificante y refinada han tenido en el programa de @carloscuestaLD en TELEMADRID para referirse al viaje de Pedro Sánchez y Begoña Gómez a CHINA. Todo un dechado de buen gusto para el horario infantil



¿Algo que decir, amiguitos de @fape_fape? pic.twitter.com/NmRln2QoLh — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) April 13, 2026

Sarah Santaolalla y Euprepio Padula reaccionan

Este comentario ha sido compartido tanto por otros tuiteros, como Sarah Santaolalla o Euprepio Padula. La primera añadía lo siguiente, pidiendo también a FAPE que se pronuncien al respecto: "Esto ha pasado hoy en una cadena pública como es Telemadrid. Entiendo que la FAPE estará al tanto y condenará este tipo de desinformación vulgar y miserable por parte de todos los miembros de la mesa". "Vaya servicio público que dan algunos… y cuanta pluralidad de opiniones", sentenciaba la analista política.

Esto ha pasado hoy en una cadena pública como es TeleMadrid.

Entiendo que la @fape_fape estará al tanto y condenará este tipo de desinformación vulgar y miserable por parte de todos los miembros de la mesa.

Vaya servicio público dan algunos... y cuanta pluralidad de opiniones https://t.co/XOXS3foYB3 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 13, 2026

Por su parte, el periodista italiano tachaba de "vergüenza" lo ocurrido: "Dan mucha mucha vergüenza. Y luego tienen el valor de criticar RTVE. Las asociaciones de periodistas deberían decir algo". Como ellos, infinidad de usuarios de X cargaban contra la televisión pública madrileña. "¿Os imagináis si en RTVE se dirigiesen en éstos términos a Ayuso y su churri, o a la mujer de Feijoo, o a diputadas del PP?"; "Esto que ha pasado en Telemadrid es inaceptable. Espero que la FAPE condene lo ocurrido en horario infantil"; "Y este es el nivel de TeleAyuso"; eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Dan mucha mucha vergüenza. Y luego tienen el valor de criticar RTVE. Las asociaciones de periodistas deberían decir algo. https://t.co/xpoqZm9TMU — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) April 13, 2026

Os imagináis si en RTVE se dirigiesen en éstos términos a Ayuso y su churri, o a la mujer de Feijoo, o a diputadas del PP? pic.twitter.com/OmIyCJ7JcU — BILBOA. 🔻III REPÚBLICA🇵🇸 (@BILBOA05524971) April 13, 2026

Esto que ha pasado en Telemadrid es inaceptable. Espero que la @fape_fape condene lo ocurrido en horario infantil. https://t.co/V8mIIfeGaD — Chema Garrido (@JoseMGarrido) April 13, 2026

Pues en serio @fape_fape a ver que nos contáis del código deontológico de Telemadrid https://t.co/KqqJA62H8t — Rosa María Artal (@rosamariaartal) April 13, 2026

Y recordad amiguitos, toda esta bazofia es con tu dinero. https://t.co/pbozljvmlW — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) April 13, 2026

La programación de Telemadrid consiste en programas e informativos que se burlan constantemente de Pedro Sánchez y del Gobierno socialcomunista



Es deplorable y una vergüenza para la profesión periodística https://t.co/vrqMOmu9Yj — BĒR (@BernarGM) April 13, 2026

Pero luego que si "telepedro"

Que poca vergüenza, ellos, el espectador que los ve (1, sí) y por supuesto la @fape_fape a la que se le ve más el plumero que a una granja de pavos reales https://t.co/j42WjNnXFl — Mónica Canitrot 🇪🇦 (@monicacanitrot) April 13, 2026

Aquí tenéis la web de la Comisión de Quejas de la @fape_fape para que denunciéis.



Estoy seguro que procederán como se debe. https://t.co/HvdxpL7L3M https://t.co/9jsReAQe95 — JuanMa Fernández - (MONT3RO) (@juanmafdez) April 13, 2026

Hola @fape_fape @RTVMComunica @telemadrid ¿Pensáis decir algo sobre estas barbaridades o hacer algún comunicado por esto?



Es asquerosamente vergonzoso que en una tele pública se emitan estos comentarios y más en horario infantil, que de hecho pone 7 arriba. https://t.co/OZVMRwYQuC — Héctor Pérez 🏳️‍🌈🇪🇸🌻 (@HectorConH_) April 13, 2026

Qué vergüenza de televisión. https://t.co/P6T6iN3XEQ — Maritxu Deusto Bilbao (@MaritxuDeusto) April 13, 2026

En qué momento este país consiente que una televisión pública pagada por los contribuyentes se convierta en esto. https://t.co/sWtO1gLNok — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) April 13, 2026

No doy crédito.



Y esta escoria es la que se atreve a cuestionar la profesionalidad de los trabajadores de RTVE. https://t.co/MI8KJSRfN1 — Jose Tomás (@josertomasro) April 13, 2026

Putas y zorras, abrir y cerrar, putones verbeneros...éste es el nivel del programa que se emite en @telemadrid (recuerdo, tv pública que pagamos TODOS) en pleno horario infantil: 17:30 de la tarde.

¿Quiénes son? Solo me consuela que no lo ve ni dios. https://t.co/haMncgqV6X — Isabel G. Cia (@isabelgcia) April 13, 2026