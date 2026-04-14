Atresmedia apuesta por otro programa de entretenimiento, con la adaptación de un exitoso formato internacional

Atresmedia quiere seguir siendo la casa de los concursos y apostar por nuevos formatos internacionales que se suman a su catálogo. Por ello, este martes ha anunciado la adquisición de 'Caught in the middle', un concurso creado por Talpa Studios ('La Voz') y que es una de las propuestas más destacadas del entretenimiento reciente a nivel internacional.

'Caught in the Middle' es un espectacular concurso que combina estrategia, intuición y conocimiento. En él, un dúo de concursantes se sitúa en el centro de una gran arena circular mientras 100 oponentes avanzan hacia ellos. A lo largo de 15 preguntas, deberán elegir respuestas que coincidan con el mayor número posible de rivales para eliminarlos antes de que alcancen el centro y se hagan con el premio de 50.000 euros.

El programa destaca por su potente puesta en escena, desarrollada en una gran plataforma LED, y por una mecánica innovadora en la que los concursantes deben pensar como la mayoría para sobrevivir. Una combinación de espectáculo y juego que lo convierte en un formato altamente adaptable y de gran impacto.

Con 'Caught in the middle', Atresmedia quiere demostrar que para el grupo "sigue siendo prioritario continuar apostando por formatos de éxito internacional para mantenerse a la vanguardia del entretenimiento en nuestro país". "Los concursos más vistos de nuestra televisión están en Atresmedia y, por lo tanto, estamos muy satisfechos con la adquisición de ‘Caught in the Middle’ porque encaja a la perfección con nuestro tipo de entretenimiento, permitiendo que el público también pueda jugar desde sus casas al mismo tiempo", recalca Carmen Ferreiro, la directora de Entretenimiento.

De esta forma, Atresmedia sigue ampliando su catálogo internacional de formatos entre los que se encuentran 'La Voz', 'Mask singer: adivina quién canta', 'Una fiesta de muerte' o 'Tu cara me suena' así como concursos de la talla de 'Atrapa un millón', '¡Salta!', 'Juego de pelotas' o '99 to beat' y 'Congelados', que siguen esperando fecha de emisión.

Un gran formato de éxito internacional

'Caught in the Middle' se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes del entretenimiento. En su estreno en Países Bajos, en SBS6, ha sido el concurso de estreno más visto de los últimos seis años, con una cuota media del 18,1%, muy por encima de la media de su franja. El formato ya ha sido renovado por una segunda temporada.

Además, antes incluso de su estreno, el formato cerró una adaptación en Australia, cuya versión verá la luz próximamente, confirmando su potencial global y su rápida expansión internacional.

Así es la mecánica de 'Caught in the middle', el nuevo concurso de Atresmedia con una pareja frente a 100 rivales

En 'Caught in the Middle', un dúo se enfrenta a 100 oponentes situados en anillos concéntricos dentro de una gran arena. Todos parten desde el exterior con un objetivo claro: alcanzar el centro, donde se encuentra el premio de 50.000 euros.

Los concursantes deberán responder a 15 preguntas con múltiples posibles respuestas. El reto consiste en elegir aquellas que coincidan con el mayor número de respuestas previamente dadas por los oponentes. Cada acierto elimina rivales, pero tras cada ronda los anillos desaparecen y los contrincantes se acercan.

La tensión alcanza su punto máximo en la pregunta final, un desafío tipo Top 10 en el que el dúo deberá acertar el mayor número de respuestas posibles para eliminar a los últimos oponentes. Si lo consiguen, ganan el premio; si fallan, serán los rivales quienes lo compartan.