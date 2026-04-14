Qué invitado va hoy, martes 14 de abril a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras abrir la semana con la visita de Pepe Viyuela y Henar Álvarez, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano recibió al protagonista de 'La familia Benetón 2' antes de su estreno en cines este viernes 17 de abril y cerró la noche entrevistando por primera vez a la conductora de 'Al cielo con ella' tras su exitoso estreno en La 1 el pasado martes con su entrevista exclusiva a Shakira.

La visita del actor y la humorista se tradujo en un 11.1% de share y 1.443.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.4% de share y 1.861.000 espectadores gracias a la visita de Leo Harlem. Por su parte, 'La isla de las tentaciones 10' cosechó un 10.7% de cuota de pantalla en su versión express durante su gran noche de estreno en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 14 de abril 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Sonsoles Ónega, que regresa al espacio de Antena 3 tras la publicación de 'Llevará tu nombre', su nueva novela que llega más de tres años después de la publicación con la que ganó el Premio Planeta 2023. Por su parte, David Broncano recibirá a Enrique Bunbury, uno de los rockeros más reconocidos de nuestro país.

Así, el que fuera líder de Héroes del Silencio visitará por primera vez 'La Revuelta' con motivo de la publicación de su nuevo disco, 'De un siglo anterior'. Además, el zaragozano hablará con David Broncano de su gira 'Nuevas mutaciones', con la que recorre el continente americano, incluidas varias ciudades de Estados Unidos, y también España, con un cierre por todo lo alto en su Zaragoza natal.