'Mask Singer 5' desenmascara a una leyenda del tenis y a un famoso actor en su segundo programa en Antena 3

Después de su estreno de la semana pasada y de desenmascarar a la top model internacional Elle MacPherson y al ex futbolista y entrenador Bernd Schuster, 'Mask singer' ha emitido este miércoles la segunda gala de su quinta edición en Antena 3.

Tras conocer a las máscaras del grupo A la semana pasada, este miércoles hemos podido ver por primera vez a las máscaras del grupo B: Bocata de calamares, Caracol, Clavel, Fregona, Jirafa y Pizza.

En el primer truelo de la noche se enfrentaban Clavel, Bocata de calamares y Fregona. Y la primera en actuar era Clavel versionando el "APT" de Bruno Mars y Rosé y como pista extra se ha desvelado que tiene marcado una parte del Camino de Santiago en su tallo. Así, Boris Izaguirre apostaba por Marta Ortega mientras que Ruth Lorenzo lo hacía por Vicky Martín Berrocal. Ana Milán mencionaba a Lola Índigo y por último Juan y Medio pronosticaba que se trata de Amaia Romero.

Después llegaba el turno de Fregona, que cantaba "So What" de Pink y como pista extra se desvelaba que tenía que ver con Florida o el Paseo de la Florida de Madrid. Tras escucharla, Ana Milán quería dar al delatador porque estaba convencida de que se trata de Serena Williams. Por su parte, Boris Izaguirre defendía que debajo de Fregona estaba Brooke Shields y Ruth Lorenzo lo fiaba todo a Laura Pausini. Y por último, Juan y Medio decía que era Salma Hayek.

Y para cerrar el primer truelo de la noche aparecía Bocata de calamares cantando "El último día de nuestras vidas" de Dani Martín y como pisa extra comentaba que hay cafés que te dejan temblando de la emoción. Así, Boris Izaguirre pronosticaba que se trata de José Luis Martínez-Almeida mientras que Ruth Lorenzo defendía que era David Bustamante y Juan y Medio se sumaba a su teoría. Por su parte, Ana Milán mencionaba a Pablo Alborán.

Martina Navratilova, desenmascarada bajo Fregona

Tras ese primer truelo llegaba el momento de votar para ver qué máscara era la primera en ser desenmascarada y la menos votada y por ende la que tenía que revelar su identidad era Fregona. Y ninguno de los inevestigadores acertaba pues debajo de ella se encontraba la ex tenista mundial Martina Navratilova dejando en shock a todos.

"Para mí ha sido el mejor desenmascaramiento de la historia de 'Mask singer'", reconocía Arturo Valls. Mientras que Ana Milán reconocía que lo que más le gustaba del programa es lo imprevisible que es.

Salva Reina, desenmascarado como Caracol en 'Mask singer'

Para abrir el segundo truelo de la segunda gala de 'Mask singer 5' salía a actuar Jirafa, que cantaba "Quiero tener tu presencia" de Seguridad Social y como pista extra se desvelaba que con esa altura ve todo hasta la Giralda de su querida Sevilla. Y Ana Milán no se lo pensaba al decir que se trataba de Dani Rovira mientras que Ruth Lorenzo defendía que se trataba de Melendi. Por su lado, Boris Izaguirre apostaba a Jon Kortajarena y Juan y Medio se decantaba por Jorge Cadaval.

Después llegaba el turno de Pizza, que elegía cantar "Sweet Caroline" y como pista extra aseguraba que "estar tan buena me ha abierto puertas tan importantes como la del Palacio de la Zarzuela". Tras ello, Boris Izaguirre defendía que se trataba de Marta Sánchez aunque Ruth Lorenzo lo fiaba todo a Loles León. Por su parte, Ana Milán pronosticaba que pizza era Sonsoles Ónega y finalmente Juan y Medio aseguraba que era Alexia Putellas.

Finalmente, la última máscara en actuar en esta segunda gala de la quinta edición de 'Mask singer' era Caracol, que versionaba "Sex bomb" de Tom Jones. Como pista extra revelaba que "Girona tiene algo especial para mí y se me cae la baba solo de pensarlo". Tras escuchar esa pista, Ruth Lorenzo defendía que era David Meca y Boris Izaguirre apostaba por Carlos Sainz padre. Mientras que Juan y Medio mencionaba a Florentino Fernández y Ana Milán sostenía que era Roberto Leal.

Tras las tres actuaciones llegaba el momento de la votación para saber quién era la menos apoyada y por ende la que tenía que revelar su identidad. Así, se descubría que la segunda máscara desenmascarada de la noche era Caracol. Y debajo de él se encontraba el actor andaluz Salva Reina provocando el aplauso de todos los investigadores. "Sabía que debajo de él estaba un gran actor", comentaba Arturo Valls. "Me encantó la propuesta, me parecía muy divertida y cantar que nunca había cantado", reconocía el actor.