Pablo Motos atribuye la responsabilidad del bulo del IVA a Sonsoles y pide perdón en el arranque de 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha arrancado 'El Hormiguero' este miércoles sin evitar entonar el 'mea culpa' tras la lluvia de críticas que él y Sonsoles Ónega han recibido en las últimas horas. El presentador ha paralizado la emisión nada más comenzar para rectificar la información errónea que difundió junto a la periodista este martes sobre el IVA de los libros, con una clara respuesta a los cientos de quejas recibidas.

Horas antes de que Motos se pronunciase, Sonoles Ónega ha sido la primera en pronunciarse ante las críticas. "Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Aprovecho para pedir perdón, de verdad, lo siento. Error absolutamente involuntario, sin ninguna intención de desinformar ni manipular ni nada, por dios santísimo", ha confesado la presentadora desde 'Y ahora Sonsoles'.

Pablo Motos se disculpa por el bulo difundido en 'El Hormiguero' sobre el IVA de los libros: "No volverá a pasar"

"Yo creo que no debe generar preocupación lo que no hace daño a los demás. Este caso fue un error que Pablo y yo cometimos en el plató y no hace daño a nadie", terminaba señalando la periodista y ganadora del Premio Planeta sobre el incidente de este martes en 'El Hormiguero', cuando tanto Pablo Motos como ella aseguraron ante la audiencia que a los libros se les aplica un 21%, cuando la realidad es que desde julio de 2020 cuentan con un impuesto superreducido del 4%.

Pedimos disculpas por el dato incorrecto que dimos ayer sobre el IVA de los libros #AlboránEH pic.twitter.com/2lPz63uuNH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2026

Y el conductor de 'El Hormiguero' no ha dudado en explicar lo que verdaderamente ocurrió. "Antes de empezar el programa quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros, porque le parecía excesivo un 21%, nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato", ha asegurado ante la audiencia.

"Eso es un error, resulta que el IVA de los libros es de un 4%. Siempre somos rigurosos pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os prometo que no volverá a pasar, lo siento", terminaba señalando Pablo Motos entre aplausos, desvelando así que fue la conductora de 'Y ahora Sonsoles' quién propuso abrir debate durante la entrevista partiendo de un dato erróneo.