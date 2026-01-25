Almudena Ariza, corresponsal de RTVE, denuncia lo que está pasando en EEUU y Jordi Évole remata con una palabra

Donald Trump está traspasando todos los límites con su política migratoria en Estados Unidos. Hasta tal punto, que el jefe de derechos humanos de la ONU le instó el pasado viernes a garantizar que dichas políticas respeten los derechos individuales y el derecho internacional ante los arrestos y detenciones arbitrarias e ilegales que se están llevando a cabo.

El vídeo de agentes migratorios persiguiendo a un niño quien, al grito de "¡Soy legal!" intenta escapar de ellos en Minneapolis, ha dado la vuelta al mundo. Almudena Ariza, periodista de TVE, ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para denunciar lo que ella considera "una política basada en el terror". Y es que el grito desgarrador del pequeño corriendo por las calles ha provocado la indignación de todo el mundo.

"'¡Soy legal. Soy legal!'. El grito de un niño mientras agentes migratorios, en Minneapolis, lo persiguen y lo rodean", escribe Almudena Ariza en su cuenta de X poniendo en contexto a sus seguidores. La periodista denuncia lo que está pasando: "Los agentes entran en barrios, persiguen familias, detienen padres delante de sus hijos, entran en las escuelas, en las tiendas… No buscan criminales peligrosos: siembran el pánico".

Almudena Ariza denuncia lo que está pasando en EUU con los controles migratorios

"Esto no es control migratorio. Es una política basada en el terror", sentencia la corresponsal de TVE, aterrorizada por lo que está pasando en Estados Unidos por las medidas de Donald Trump. Más escueto y directo ha sido Jordi Évole, quien ha definido a los agentes migratorios con una sola palabra: "Malnazidos".

Poco después, Almudena Ariza compartía otro vídeo todavía más demoledor, al que añadía el siguiente texto: "Agentes migratorios matan a otro ciudadano en Minneapolis. La segunda muerte en tres semanas. El gobernador Tim Walz denuncia la violencia de los agentes federales y exige a Trump que ponga fin a la represión migratoria". Y advería: "Video con contenido sensible".

La política migratoria de Trump provoca la indignación en todo el mundo

La ofensiva migratoria de Trump ha involucrado a unos 3.000 agentes federales enmascarados y fuertemente armados desplegados en la ciudad de Minneapolis, acorralando a sospechosos bajo acusaciones de que son peligrosos delincuentes que violan las leyes de migración, aunque a veces han atrapado a ciudadanos estadounidenses y migrantes respetuosos de la ley.

Todo comenzó el pasado 7 de enero cuando un agente de migración disparó y mató a Renee Good, de 37 años, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos. El vicepresidente JD Vance llegó a decir que los "agitadores de extrema izquierda" y los funcionarios locales poco cooperativos eran los culpables del caos en las calles. Volker Turk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un comunicado denunciando lo sucedido.

"Las personas están siendo vigiladas y detenidas, a veces de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados, escuelas e inclusive dentro de sus propios hogares, a menudo por la mera sospecha de ser migrantes indocumentados", lamentó Turk en dicho comunicado. Además, advirtió a Trump que Estados Unidos debe cumplir el derecho internacional y que la aplicación de las leyes migratorias debe respetar las garantías procesales, y expresó su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, las personas arrestadas o detenidas no hayan tenido acceso oportuno a asesoramiento jurídico.

Turk pidió también una investigación independiente sobre el creciente número de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Citó 30 muertes registradas sen 2025 y seis en lo que llevamos de año. Asimismo, condenó lo que calificó de denigración rutinaria de migrantes y refugiados en EUU, que los presenta como delincuentes o una carga para la sociedad, y afirmó que aumenta su "exposición a la hostilidad xenófoba y el abuso".