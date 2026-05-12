Manu Sánchez revela el nombre de su nuevo programa en TVE y provoca en Jordi Évole una inmediata reacción

Manu Sánchez ya tiene título para el nuevo programa que presentará próximamente en TVE. El cómico andaluz visitó este lunes, 11 de mayo, el plató de 'Malas Lenguas' para desvelar el nombre que llevará este formato y para dar algunos detalles de cómo será su próximo proyecto en la cadena pública, tras años vinculado a Canal Sur.

Este programa se llamará 'El Perro Andaluz' y le tiene muy ilusionado, como así ha confesado él mismo: "Estamos muy felices por ello. Mi abogado ya me ha subido la minuta al doble, pero, de momento, es el nombre que tenemos". Además, Manu Sánchez comentó a Jesús Cintora que hay un "guiño cinematográfico" en dicho título: "A Buñuel, a Dalí, a esos burros muertos encima de pianos (referencia de la película homónima). A Juan Ramón Jiménez, mi paisano andaluz. Hay un guiño también al carnaval más reivindicativo de Martínez Ares".

'El Perro Andaluz' ya ha estrenado su primera promo en TVE. En el primer vídeo compartido en redes sociales, hay un guiño al meme de 'Perro Sánchez', que se hizo viral en las últimas elecciones generales para apoyar al presidente del Gobierno, en aquel momento candidato del PSOE. En el spot se puede ver un neón encendido con las palabras: 'El Perro Andaluz by Manu Sánchez', que falla y solo se ilumina 'El Perro Sánchez'.

Jordi Évole reacciona al primer spot del próximo progama de Manu Sánchez en TVE

'El Perro Andaluz' será el primer programa que se haga desde el recién creado centro de producción de RTVE en Andalucía, y se estrenará en el prime time el próximo mes de junio. Según confesó Manu Sánchez, "estoy muy feliz, muy ilusionado de poder anunciarle al mundo entero la noticia que hoy me tiene esta sonrisa, este brillito en la mirada. Esta casa, TVE, me ficha. A partir de ahora, formo parte de esta gran familia. Aquí aparecí por primera vez en la tele hace veintitantos años. Después ha habido algunas apariciones mías, pero desde Andalucía al mundo anunciamos esta llegada".

"Tenemos un proyecto muy bonito en el que estamos todavía trabajando. Anunciaremos próximamente de qué va a ir todo esto. Acostúmbrense a verme por aquí, pero es un proyecto muy personal donde nos venimos a divertir y también a hacer pensar, a opinar, a reflexionar y se va a hacer desde Andalucía para España y para el mundo entero, pero es una apuesta de esta casa por la industria andaluza y por los profesionales que desde allí nos batimos el cobre", añadió Manu Sánchez.

Uno de los primeros en reaccionar al spot de 'El Perro Andaluz' ha sido Jordi Évole, quien recientemente entrevistó al cómico en 'Lo de Évole'. "¿Se puede decir más cosas en 20 segundos? Solo si eres Manu Sánchez. Mucha suerte hermano", ha escrito el catalán en su cuenta de X. Unas bonitas palabras a las que el nuevo presentador de TVE no ha tardado en contestar con un "¡Gracias hermano, por el lío en el que me has metido… ¡Te quiero!".

¿Se pueden decir más cosas en 20 segundos?

Solo si eres @_ManuSanchez_

Mucha suerte hermano. pic.twitter.com/J5t5uYwHM1 — Jordi Évole (@jordievole) May 11, 2026