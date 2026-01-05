Pedro Piqueras interviene en TVE y quita la careta a Trump con lo que esconde la caída de Maduro

La detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump ha sido el principal tema de debate este lunes en 'Mañaneros 360' donde Javier Ruiz ha analizado lo sucedido y lo que puede pasar a partir de ahora en Venezuela con sus colaboradores. Pero además también ha conectado con Pedro Piqueras para conocer la visión del veterano periodista sobre este conflicto internacional.

Pedro Piqueras conectaba con 'Mañaneros 360' justo cuando Sarah Santaolalla y otros colaboradores exponían cómo Donald Trump no se esconde y deja bien claro que su objetivo con la detención de Nicolás Maduro es poder hacerse con el control del petróleo de Venezuela.

"Donald Trump no disimula ya, esto es una operación por el petróleo, lo dijo 26 veces en la rueda de prensa pero esta madrugada en el Air Force One lo ha dicho queremos el control del petróleo y del gas natural. Esto no es una operación política, esto no es una operación de liberación ni de cambios de régimen, ¿esto es una operación económica?", le cuestionaba Javier Ruiz al periodista.

A lo que Pedro Piqueras no titubeaba. "No, en absoluto. Pero esto se sabía desde mucho antes, el interés de Donald Trump por el petróleo venezolano lo han tenido siempre como una especie de punzada en el corazón desde el momento en el que se nacionalizaron determinadas instalaciones petrolíferas en Venezuela y él lo ha dicho sin ningún disimulo", empezaba señalando Piqueras.

Pedro Piqueras pronostica lo que va a pasar en Venezuela

Pedro Piqueras en 'Mañaneros'

"Estamos en un momento crucial, yo creo que es el principio de una era, el principio en el que se inicia el período colonial nuevo, un período imperialista nuevo y en el que no hay que disimular", pronosticaba Pedro Piqueras. "Estaba escuchando a Maraña hablar de la guerra del Golfo, yo lo recuerdo mucho porque me tocó estar en los primeros momentos de la invasión de Kuwait y recuerdo que toda esa artimaña que se hizo para presentar la guerra como la lucha contra un tirano, que en ese caso era Sadam Husein. Todo era mentira. Se demostró que era una guerra por petróleo y pese al disimulo general de los Bush, Blair y Aznar, este tipo, el presidente de EEUU se presenta sin ninguna clase de careta y dice que quiere el petróleo", proseguía diciendo el periodista.

"Es una injerencia, es un acto de insolencia, es poner en tela de juicio la validez de la legalidad institucional en estos momentos. Y es Donald Trump en pureza", sentenciaba Pedro Piqueras antes de que Javier Ruiz analizara lo que ha dicho el presidente de EEUU sobre el control del petróleo y hablara con cifras de qué supone eso.

Finalmente, Javier Ruiz le lanzaba una última pregunta a Pedro Piqueras. "¿Tú crees que Venezuela es el Irak del siglo XXI?", le cuestionaba. "Puede ser el Irak del siglo XXI. Pero quería hacer un apunte, me extraña que no haya habido una especie de connivencia interior desde el chavismo y los que estaban en el entorno de Maduro para llevar a cabo esta operación. Puede estar muy bien planificada desde EEUU pero algo desde dentro puede haber ocurrido. De hecho llama la atención la forma en la que Delcy Rodríguez pide una especie de colaboración, creo que dentro del chavismo pudiera haber elementos que estaban hartos de Maduro, del dictador, y de su carácter y de todo lo que hacía", terminaba defendiendo el que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco' durante 18 años.