Pedro Ruiz repara en este detalle de la captura de Maduro por Trump y avisa de las consecuencias por ver

Este sábado 3 de enero en España y todo el planeta amanecíamos con una impactante noticia: Estados Unidos había atacado Venezuela y había capturado a su presidente, Nicolás Maduro, y a la esposa de este, Cilia Flores. Así lo anunció el propio presidente norteamericano, Donald Trump, a través de sus redes sociales.

Horas después, la Casa Blanca publicaba las primeras imágenes de Nicolás Maduro arrestado. El líder venezolano ha pasado su primera noche encarcelado en una prisión federal de Nueva York, una de las de peor reputación de la ciudad. Allí permanecerá hasta su comparecencia en los próximos días ante un tribunal por diferentes cargos, entre ellos el de narcoterrorismo.

Desde que se conoció la noticia del ataque perpetrado por Estados Unidos a Venezuela, las televisiones de todo el mundo, incluida la española, levantaron su programación para informar de cuanto estaba sucediendo en el país. Además, numerosos rostros conocidos no han dudado en dar su opinión al respecto. Uno de ellos ha sido Pedro Ruiz quien ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para mostrar su preocupación ante lo que está ocurriendo.

Pedro Ruiz dice lo que piensa sobre la detención de Maduro

Este sábado, poco después de conocerse la noticia del arresto del líder venezolano, el comunicador escribía lo siguiente en su cuenta de X: "Este día 3 de enero, en medio de las noticias sobre la detención de Maduro, solo deseo para la buena gente de Venezuela la mejor salida de la situación y un futuro de libertad, progreso y buena convivencia". Aunque apenas 24 horas después escribía otro tuit que distaba mucho del primero.

Este día 3 de enero, en medio de las noticias sobre la detención de Maduro, sólo deseo para la buena gente de Venezuela la mejor salida de la situación y un futuro de libertad, progreso y buena convivencia. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 3, 2026

En este segundo mensaje, publicado este domingo 4 de enero, Pedro Ruiz se mostraba más preocupado a raíz de las noticias que se han ido conociendo sobre Venezuela. "Se amontonan los hechos y las sensaciones de la captura de Maduro. Los hechos son extremos, las imágenes crudas, el método discutido y las consecuencias por ver", lamentaba el escritor, antes de mandar un mensaje a los venezolanos: "respeto y apoyo a los ciudadanos presionados".

Tras las reacciones de sus seguidores a ese tuit, minutos después el también actor dejaba claro que no iba a posicionarse entre Nicolás Maduro y Donald Trump: "No deseo adentrarme en la cuestión de Maduro y Trump. Y cuando digo que 'la historia se repite', me refiero a que siempre aparece al final de las 'historias' un montón de dinero o una pistola. Metáforas", sentenciaba Pedro Ruiz.

Se amontonan los hechos y las sensaciones de la captura de Maduro. Los hechos son extremos, las imágenes crudas, el método discutido y las consecuencias por ver.

Reitero: respeto y apoyo a los ciudadanos presionados. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 4, 2026