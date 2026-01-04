Anabel Alonso no nombra a Maduro pero su última publicación representa a muchas personas tras su captura

Solo llevamos cuatro días de 2026 y ya hemos tenido un gran conflicto internacional con el ataque militar de EEUU a Venezuela y la captura del gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro y su mujer. Un asunto que está dando la vuelta al mundo y que ha llevado a Anabel Alonso a expresar una opinión que muchos comparten.

Fue en la madrugada del viernes al sábado cuando EEUU atacaba varios puntos estratégicos de Venezuela antes de que el presidente Nicolás Maduro fuera detenido por las fuerzas estadounidenses y fuera llevado junto a su mujer hasta Nueva York.

El presidente de Venezuela fue llevado hasta el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York. Después fue la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien confirmó los cargos a los que se enfrentan Maduro y su mujer. "Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", reveló.

Ahora, el futuro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores está en manos de la justicia estadounidense. Mientras que el futuro de Venezuela pasa por los siguientes pasos del Gobierno de Donald Trump y en principio por lo que decida hacer Delsy Rodríguez. Un conflicto internacional con el que comienza 2026 y que ha llevado a que Anabel Alonso se haya manifestado con solo una frase.

Así, Anabel Alonso no ha dudado en decir en su cuenta de "X" que ya está deseando que acabe el año y solo acaba de empezar. "El 2026 se me está haciendo largo", escribía la actriz y presentadora.