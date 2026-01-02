Pedro Ruiz opina sobre por qué RTVE ha barrido en audiencias en Campanadas con Estopa y da en la clave

Chenoa y Estopa han vencido con una ventaja aplastante a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en las audiencias de las Campanadas 2025-2026. De hecho, los cantantes han otorgado a RTVE el mejor resultado desde 2015. Y sobre ello ha dado una clave incontestable Pedro Ruiz.

Solo en La 1, la retransmisión completa alcanzó un grandioso 34% de cuota y 4.993.000 espectadores de media. En el minuto exacto de las Campanadas se elevó a un 36,3% de share y 5.823.000 seguidores. Teniendo en cuenta la suma de todos los canales de RTVE, la cifra total del programa en su conjunto fue del 40,6% de share y casi 6 millones de televidentes.

Por su parte, Cristina Pedroche y Alberto Chicote mermaron su poder de convocatoria en Antena 3, quedándose muy lejos del reinado. En concreto, perdieron cinco puntos respecto al año 2024 en términos globales con un 22,8% de cuota media y 3.273.000 espectadores; tratándose del peor resultado del último lustro en lo que comprende al programa en su totalidad: 2020 (26,6%), 2021 (33,7%), 2022 (33,5%), 2023 (29%), 2024 (28,1%).

En el minuto clave de la emisión escaló a un 24,1% y 3.871.000 espectadores. Aun así, Pedroche y Chicote se colocaron doce puntos y casi dos millones de espectadores por debajo de Estopa y Chenoa en estas Campanadas. Por lo tanto, lejos de lo sucedido el año anterior, cuando la igualdad fue extrema con una diferencia de solo cinco décimas (un 33,1% y 5.642.000 televidentes para La 1 y un 32,6% y 5.550.000 millones para Antena 3), la balanza ha quedado tremendamente escorada.

Con esta arrasada, muchos están poniendo el foco en el acierto de RTVE eligiendo para conducir la retransmisión más importante y especial del año a Estopa y Chenoa, rostros alejados de la polarización y la politización de nuestros días y capaces de congregar a público de todas las ideologías. Y en ese debate ha entrado de lleno Pedro Ruiz, que ha introducido otra clave más.

"Estopa son chavales de la calle. Cercanos y directos. Le ponen a todo lo que hacen proximidad. Las campanadas les encajan", ha escrito el actor y expresentador en su perfil oficial de la red social X. En su opinión, este ha sido uno de los claros condicionantes para que RTVE haya barrido con los mejores registros en diez años.