La denuncia de Almudena Ariza a Antonio Naranjo en Telemadrid por dar altavoz a Ramón Arcusa sobre Julio Iglesias

Ramón Arcusa ha pasado al centro de la polémica tras sus numerosas intervenciones televisivas defendiendo la inocencia de Julio Iglesias. El que fue integrante del Dúo Dinámico continúa arremetiendo contra las empleadas, desacreditando su relato de supuestos abusos sexuales, agresiones y humillaciones. Y Almudena Ariza no ha dudado en sentenciar de lleno las graves palabras del cantante sobre las violaciones.

"Yo pienso que lo que ha pasado es una relación consentida", comenzaba explicando el intérprete durante su aparición en 'El Análisis: Diario de la Noche' en Telemadrid, escasas horas después de su intervención en 'El programa de AR' y otros espacios televisivos donde ha reiterado durante las últimas horas que todo se trata de "un montaje" y que se trataba de "relaciones consentidas".

Almudena Ariza critica el "blanqueo" de Ramón Arcusa a Julio Iglesias y apunta a Telemadrid: "Dar altavoz a estos discursos es peligroso"

"Tú si te pasa algo un día y te violan siendo una chica al siguiente día lo que haces es ir al hospital y luego a la policía. Pero si eso ocurre y te acosan es impensable que no salga de ahí. Si eso sigue una semana, meses, un año... Entonces es una relación", sentenciaba Ramón Arcusa en el espacio conducido por Antonio Naranjo. Una peligrosa reflexión sobre el consentimiento que no ha gustado nada a Almudena Ariza.

"Si te violan y tú no denuncias al día siguiente, y te siguen violando durante meses, guste o no, eso ya es una relación"



RAMÓN ARCUSA



15 años tiene mi amor pic.twitter.com/P1yhdTYpBt — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) January 15, 2026

La reportera de TVE no ha dudado en tomar sus redes sociales para condenar las insinuaciones del cantante sobre qué debe considerarse abuso sexual y qué no. "Decir que una violación pasa a ser una relación por no denunciar de inmediato es blanquear un delito. El silencio no es consentimiento. El miedo no legitima nada. Sigue siendo violación", ha escrito la periodista en su cuenta de X.

Decir que una violación “pasa a ser una relación” (Ramón Arcusa) por no denunciar de inmediato es blanquear un delito. El silencio no es consentimiento. El miedo no legitima nada. Sigue siendo violación.



Y ojo con algo más: dar altavoz a estos discursos es peligroso. No es una… pic.twitter.com/2ovlUoeLXr — Almudena Ariza (@almuariza) January 15, 2026

"Y ojo con algo más: dar altavoz a estos discursos es peligroso. No es una opinión ni una cuestión generacional. Es desinformación que culpabiliza a las víctimas, normaliza y legitima la violencia sexual", ha señalado Almudena Ariza, lanzando también un dardo a Telemadrid por ceder el programa de Antonio Naranjo a discursos como el de Arcusa, que echa por tierra la denuncia de las supuestas víctimas que ya está investigando La Fiscalía de la Audiencia Nacional.