Ana Rosa tiene que parar los pies a Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) por lo que llega a decir de Julio Iglesias

Ana Rosa Quintana ha prestado su altavoz a Ramón Arcusa este miércoles en 'El programa de AR' para conocer más de cerca la reacción de Julio Iglesias ante la denuncia de sus empleadas por supuesta trata y agresión sexual. Sin embargo, la presentadora de Telecinco se ha visto obligada a frenar al antiguo integrante del 'Dúo Dinámico' por lo que ha llegado a insinuar en directo sobre los testimonios de las denunciantes y la inocencia de su amigo.

"Es noticia de un periódico que le vamos a dar la credibilidad que tiene... La justa. Se están diciendo muchísimas cosas que no tienen relación, Julio es besucón de toda la vida y lo ha sido siempre, pero sin mala intención en general", ha comenzado señalando el cantante durante su conexión con el matinal de Telecinco, en la que ha liderado una defensa férrea de la integridad de su amigo, echando por tierra los testimonios recogidos por ElDiario.es.

De igual forma, ha reprochado a Ana Rosa Quintana y su equipo los vídeos que estaban mostrando de Julio Iglesias durante su conexión. "Si sacáis cuatro vídeos de Julio besando desafortunadamente parece que es otro personaje. Hay varias cosas que están fuera de contexto y creo que esto es un montaje. Algo que viene del año 2021 y se han tardado 5 años... Podrían haber ido a un juez, poner una denuncia ese año", ha insistido por primera vez durante la entrevista.

"Si una chica se siente violada no puede esperar cinco años a decirlo. Leí por encima lo que ponía y habla de control, acoso y terror. ¿Eso qué es? Creo que hubo una relación consentida, porque tú no puedes tener una relación de violación durante meses o semanas, el tiempo que fuera", ha continuado explicando el artista mientras la presentadora de Telecinco permanecía en silencio.

"Si te violan una vez al siguiente día vas al hospital, a la policía a que te vean y tal. Eso por ahí falla bastante", ha resuelto el ex del 'Dúo Dinámico' provocando que Ana Rosa Quintana le cortase finalmente. "Bueno en esto tengo que decirte que no es exactamente así. Una mujer ha podido sentirse acosada, violada o lo que sea y no necesariamente va a un psicólogo", ha puntualizado la periodista.

"Si te violan un día no te pueden violar cada día, porque si eres consciente vas a la policía"

"Ocurren muchas cosas antes de tener la fuerza o la seguridad para poner una denuncia. Lo digo por todas las mujeres que nos estén escuchando", ha advertido la presentadora de 'El programa de AR', preguntando a Ramón Arcusa por la reacción del artista. "He podido hablar con Julio, está tranquilo y no está preocupado. Más que nada molesto por la repercusión que ha tenido, pero él está tranquilo porque tiene datos, mensajes y cosas que va a sacar", ha adelantado.

Y una vez más, el cantante ha tratado de desacreditar el testimonio de las trabajadoras reprochando el espacio entre la denuncia y los hechos ocurridos en 2021. "Es que las chicas estas hablan de una casa de terror... Si a ti te violan un día no te pueden violar cada día, porque si eres consciente de que te han violado vas a la policía", ha insistido una vez más el cantante, desprestigiando la investigación que ha recopilado testimonios durante cuatro años.

"Ramón la información que publica El Diario.es ya he visto que tu no le das mucha credibilidad pero esta investigación la hace también Univision, lo firman seis o siete reporteros, algunos muy prestigiosos de investigación", ha subrayado Ana Rosa Quintana, defendiendo la calidad periodística y el rigor detrás de la pieza que expone los supuestos abusos del intérprete.

"Yo no soy la voz de Julio pero él siempre ha sido respetuoso con todas las mujeres, las novias que ha tenido, las ha tratado bien y no ha tenido ningún problema. Obviamente ha salido con muchísimas chicas y eso lo sabemos", ha reconocido Ramón Arcusa, volviendo a la carga contra las denunciantes. "Es muy fácil denunciar pero luego hay que probarlo, las denuncias falsas existen y esta puede ser una de ellas, por lo menos parcialmente falsa. O sea, el montaje que se ha hecho de toda la película y con todo puede haber parte de verdad pero no es toda, sigo pensando que fue consentido", ha sentenciado.

Pero no ha sido hasta que el invitado ha vuelto reiterar que "si te violan una vez no dejas que te violen más veces" cuando Ana Rosa Quintana le ha vuelto a cortar con una tajante aclaración. "Bueno, vamos a ver. Desconozco si esto es un hecho aislado, si ha ocurrido más veces, si es sucesivo, si hay una relación de superioridad... Hay muchas cosas y desgraciadamente hay muchas mujeres que han sido violadas y no se sienten ni con fuerza para denunciarlo en su momento", ha señalado la periodista.

"Quiero decir, que en eso ya tenemos demasiada experiencia. Pero bueno, la justicia hablará, si Julio Iglesias siente que esto es una denuncia falsa podrá denunciarlo", ha terminado apuntando la comunicadora ante la insistencia de Arcusa sobre la falsedad tras las acusaciones contra el cantante. "Ya está siendo el juicio antes de que sea", ha reprochado el invitado señalando la actitud de la presentadora y los medios por dar voz a la denuncia.

"No, estamos hablando de una investigación periodística. El juicio se hará donde se tiene que hacer... Nosotros no somos jueces, llegará el momento de la justicia, pero se trata de una investigación periodística que tiene, por lo menos, verosimilitud", terminaba subrayando Ana Rosa Quintana despidiendo al antiguo integrante del 'Dúo Dinámico'.