La controvertida advertencia de Ana Rosa sobre Julio Iglesias al conocer la última hora de la acusación de agresión sexual

Julio Iglesias se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado de agresión sexual por dos trabajadoras de sus mansiones. Los testimonios de abuso, que han salido a la luz este martes, han sido uno de la mesa de tertulia de 'El programa de AR', donde Ana Rosa Quintana no se ha cortado al sentenciar el relato que denuncia agresiones y vejaciones por parte del cantante a sus empleadas.

"Es una noticia de amplísimo impacto. Mis compañeras llevan diez días enviando mensajes y haciendo llamadas no solo a Julio Iglesias sino a la persona que le asiste habitualmente y a su esposa. No han querido hablar con nosotros", ha comenzado explicando Esther Palomera, colaboradora del matinal de Telecinco y adjunta del director de El Diario.es, medio que en colaboración con Univision ha dado voz a los testimonios de las trabajadoras.

Ana Rosa Quintana sobre las acusaciones de acoso sexual contra Julio Iglesias: "Me gustaría conocer su versión"

"Es una investigación que empezó hace tres años y que ha sido muy complicada porque sabíamos del impacto de la información y a lo que nos enfrentábamos. Julio Iglesias no es cualquiera, a parte de muchísimo dinero tiene mucho poder y varios equipos jurídicos a sus servicios, por no hablar de los apoyos que tiene en gran parte del mundo", ha continuado explicando la periodista antes de que Ana Rosa Quintana reaccionase a la información que estaban repasando.

"Hablaban de cuatro trabajadoras de las cuales dos no han querido aparecer. La verdad es que a mí me ha impactado y me gustaría conocer la versión de Julio Iglesias. Yo me despertaba esta mañana con esto y nunca había escuchado nada… Ha sido una sorpresa muy triste por las trabajadoras y, si esto se materializa, para una persona que es muy importante para nosotros", ha señalado la presentadora de Telecinco después de que Palomera puntualizase que se trata de testimonios "verdaderamente escalofriantes". "En algún momento tendrá que pronunciarse", ha señalado la colaboradora.

Así, la conductora de 'El programa de AR' ha insistido en la urgente necesidad de conocer la respuesta del propio Julio Iglesias ante estas graves acusaciones. "Seguramente ahora vendrán otros testimonios porque Julio ha tenido a su cargo muchos empleados, no solamente domésticos. Por lo que creemos que esto no ha hecho más que empezar", ha advertido la periodista reafirmándose en su confianza sobre la versión de las víctimas mientras Ana Rosa Quintana escuchaba con cierto escepticismo.

"Pero lo que yo he visto es que es un nombre ficticio y la voz sale distorsionada. ¿Se sabe la identidad de verdad de estas personas?", ha preguntado la comunicadora de Telecinco poniendo en duda la veracidad de los testimonios. "Hemos estado con ellas, las conocemos. Nuestra redactora ha viajado a Miami y lleva tres años recorriendo el mundo convenciendo a estas trabajadoras", ha espetado la periodista.

Más adelante, Ana Rosa Quintana ha dado un giro de 180 grados a la conversación relacionando este tipo de denuncias con uno de los últimos escándalos internos del PSOE. "Es que muchas mujeres están protegiendo al partido antes que a sí mismas", ha señalado la presentadora haciendo referencia a las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa.

"Hay que tener mucho cuidado con esto"

"Bueno creo que en el caso de quiénes denunciaron a Francisco Salazar, que no se puede hablar de mujeres políticas, porque no lo eran ninguna de ellas, eran empleadas del Palacio de la Moncloa, es algo transversal", ha advertido Esther Palomeras mientras la periodista le interrumpía de lleno con una aclaración. "No estamos poniendo en cuestión a las mujeres ni nada, pero el contexto del país no tiene nada que ver y creo que precisamente nosotras debemos invitar a las mujeres a que denuncien", insistía la comunicadora.

Sin embargo, la presentadora cambiaba completamente de tercio al final de su alegato sobre las denuncias poniendo el foco en el peligro que corre la imagen de Julio Iglesias tras estas acusaciones. "Porque al final te puedes encontrar con la situación que contábamos antes, que haya un hombre al que se le cosifique y no haya nada detrás, hay que tener mucho cuidado con esto", ha terminado subrayando Ana Rosa Quintana.