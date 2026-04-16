La serie española que da el pelotazo en Netflix: la más vista de España y TOP 5 mundial de habla no inglesa

Era uno de los estrenos más esperados de Netflix para esta primavera y parece que las cifras así lo confirman. La segunda temporada de 'Clanes', la ficción protagonizada por Tamar Novas y Clara Lago ha llegado por todo lo alto a la plataforma.

La primera entrega de 'Clanes' fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países. Y parece que su segunda tanda de episodios, marcada por la incorporación de Luis Zahera a su reparto, no se va a quedar atrás.

Y es que la segunda temporada de 'Clanes' se mantiene en el Top 1 de lo más visto en Netflix en España por segunda semana consecutiva desde su estreno. Mientras que en el ámbito global se sitúa en el Top 5 de las series más vistas de habla no inglesa con 2.100.000 visualizaciones y 9.900.000 horas vistas.

En concreto, la nueva temporada de 'Clanes' es Top 10 en 18 países entre los que se sitúan Uruguay (donde es Top 1), Argentina, Panamá, Venezuela, Marruecos, Suiza, Chipre, República Checa, Grecia, Croacia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovenia, Eslovaquia y Ucrania.

¡No podemos estar más felices! La 2ª temporada de #Clanes continúa otra semana en lo más visto de Netflix en España... pero es que la 1ª temporada se ha colado ¡en el top 2! ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/aB5HXj2crj — Vaca Films (@VacaFilms) April 15, 2026

Todo el reparto de 'Clanes'

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera ('Animal', ''As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago ('Ocho apellidos vascos', 'El vecino') y Tamar Novas ('Rondallas', 'El desorden que dejas').

El reparto de 'Clanes' lo completan Xosé Antonio Touriñán ('Cuñados'), Melania Cruz ('Malencolía'), Miguel de Lira ('Cuñados'), María Pujalte ('Los misterios de Laura'), Chechu Salgado ('Las leyes de la frontera', 'Valle Salvaje') y Diego Anido ('La infiltrada') entre otros.

¿De qué va la segunda temporada de 'Clanes'?

Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos.

Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.