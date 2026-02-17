Netflix lo confirma: Luis Zahera ficha por otra serie después de anunciarse la 2ª temporada de 'Animal'

Luis Zahera se ha convertido en uno de los actores más queridos y prolíficos de la pequeña y la gran pantalla. Tras triunfar con 'Animal', Netflix quiere seguir contando con él en otros proyectos a la espera de la segunda temporada de la comedia.

Así, Luis Zahera se incorporará a la segunda temporada de 'Clanes', la serie protagonizada por Tamar Novas y Clara Lago, cuya segunda temporada se estrenará el próximo 3 de abril.

Cabe recordar que el actor gallego también forma parte del reparto de 'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+ protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez con lo que no para de acumular proyectos.

De esta forma, Luis Zahera se suma al reparto de 'Clanes', que junto a Tamar Novas y Clara Lago, seguirá contando con Xosé Antonio Touriñán ('Cuñados'), Melania Cruz ('Melancolía'), Miguel de Lira ('Cuñados'), María Pujalte ('Los misterios de Laura'), Chechu Salgado ('Las leyes de la frontera') y Diego Anido ('La infiltrada') entre otros.

Clanes regresará así a Netflix con una nueva temporada después de haber sido la serie de habla no inglesa más vista durante su semana de estreno llegando a conseguir situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

Así será la segunda temporada de 'Clanes'

Clara Lago y Tamar Novas en la segunda temporada de 'Clanes'

Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos.

Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.