Quién es quién en el reparto de 'Clanes': Estos son los personajes de la temporada 2 de la serie de Netflix

Netflix ha estrenado este viernes la segunda temporada de 'Clanes', que ha llegado del tirón con sus seis nuevos episodios. Cabe recordar que la ficción fue fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países.

Y por ahora, parece que la segunda temporada, ha llegado fuerte pues en solo dos días ya se ha situado en el Top 1 de lo más visto en nuestro país. Habrá que esperar a saber si el éxito de la ficción de su primera temporada se consigue también con esta nueva tanda a nivel mundial.

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera ('Animal', ''As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago ('Ocho apellidos vascos', 'El vecino') y Tamar Novas ('Rondallas', 'El desorden que dejas').

El reparto de 'Clanes' lo completan Xosé Antonio Touriñán ('Cuñados'), Melania Cruz ('Malencolía'), Miguel de Lira ('Cuñados'), María Pujalte ('Los misterios de Laura'), Chechu Salgado ('Las leyes de la frontera', 'Valle Salvaje') y Diego Anido ('La infiltrada') entre otros.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Clanes'

Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos.

Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

Conoce a los personajes y actores de 'Clanes 2' en Netflix

Clara Lago es Ana González

Clara Lago en 'Clanes'

La actriz Clara Lago da vida a la protagonista femenina de la ficción, Ana, una abogada que llegó al pequeño pueblo de Cambados para establecerse y empezar una nueva vida.

Se trata de una pieza clave en el bando rival de los Padín. Así, la chica se moverá en un tablero donde cada decisión que tome puede traer consecuencias para el bando de Daniel y también para su propia relación sentimental.

Tamar Novas es Daniel Padín

Tamar Novas en 'Clanes'

El actor gallego Tamar Novas vuelve a meterse en la piel de Daniel Padín. En esta segunda temporada, el joven se convierte en el heredero del clan Padín. Y por ello, decide aceptar un último encargo para ayudar a su padre, aunque eso le pueda acarrear grandes consecuencias.

Y es que el joven tendrá que dejar atrás la vida lejos del narcotráfico que ha llevado en los últimos tiempos y volver a situarse en un mundo lleno de conflictos y problemas.

Luis Zahera es Paco, "el curilla"

Luis Zahera en 'Clanes'

El actor Luis Zahera se suma en esta temporada a 'Clanes' para dar vida a Paco, conocido como "el curilla". Es un hombre con peso dentro del mundo del narcotráfico que es capaz de todo. Su llegada supondrá un vuelco en la guerra entre clanes pues será capaz de desestabilizar el equilibrio que hay entre ellos.

Xosé Antonio Touriñán es Nilo

El actor gallego Xosé Antonio Touriñán vuelve a dar vida a Nilo, el hombre de más confianza de Daniel Padín. Nilo se mueve por el honor aunque dude. Y no dudará en cargar con todo si es necesario para beneficiar a su amigo Daniel.

Además, durante la ausencia de Daniel en el clan, Nilo ha sido el encargado de ponerse al frente del negocio.

Melania Cruz es Laura Silva

La actriz Melania Cruz, a quién hemos podido ver recientemente en la película 'Los tigres' y que pasó por 'La Promesa', interpreta a Laura Silva, la dueña del bar y hermanastra de Ana.

La relación de Laura y Ana cambiará con respecto a la primera temporada. Tampoco la relación con su madre Berta será fácil y es que Laura sigue atormentada por el hecho de haber perdido a su hija por el tiro perdido de un narco.

Melania Cruz y María Pujalte en 'Clanes'

María Pujalte es Berta Figaredo

La actriz María Pujalte, reconocida por su papel de Laura Lebrel en 'Los misterios de Laura' y a quién vemos actualmente en 'Perdiendo el juicio', da vida en 'Clanes' a Berta Figaredo, la madre de Melania, y la mujer de un chivato dentro de los clanes.