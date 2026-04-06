Los 41 estrenos que ver toda esta semana del 6 al 12 de abril en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max o Disney+

Parece mentira pero la Semana Santa ya ha quedado atrás. Casi sin darnos cuenta, las vacaciones se han terminado y ya estamos de nuevo en nuestra rutina diaria, esperando a que llegue el buen tiempo definitivo y eso signifique que estamos en verano. Queda poco para esas fechas, pero primero hay que aprovechar el momento, disfrutar el presente. No solo haciendo planes, sino también viendo los más de 40 estrenos que llegan esta semana a las plataformas. A ver, no hace falta ver los 40, que es casi imposible.

Netflix llega con una serie y una película perfectas para desconectar. 'Errores épicos', lo nuevo de Dan Levy, el creador de la divertidísima 'Schitt's Creek', y 'Embestida', que une tiburones y un huracán. Y recordemos que una de las películas más vistas de la plataforma es 'En las profundidades del Sena', con un ataque de tiburones en el río parisino. Así que 'Embestida' es casi un valor seguro para Netflix. También nos llega la temporada final de 'The Boys' a Prime Video, una de las series más esperadas del año. Al igual que 'Los Testamentos', que estrena Disney Plus: una secuela de 'El cuento de la criada', con Chase Infiniti como protagonista.

Y, si hablamos de regresos, ahí está el de la inspectora Blanco, protagonista de 'La novia gitana' y 'La red púrpura', que vuelve con 'La Nena' a Atresplayer y Disney Plus simultáneamente. También regresa la familia de 'Malcolm in the middle' con una miniserie especial, veinte años después, e incluso el Sith Darth Maul en su propia serie animada, dentro del universo Star Wars, por nombrar solo algunos de los destacados.

Estrenos en Netflix

Errores épicos

Sinopsis: Dos hermanos muy incompetentes se ven obligados a trabajar para unos gánsteres... y acaban convirtiéndose en el dúo más desorganizado del crimen organizado.

Dan Levy, creador de la comedia 'Schitt's Creek' (que protagonizada junto a la recién fallecida Catherine O'Hara), une fuerzas con Rachel Benott ('I Love L.A') para esta nueva comedia de gángsters que estrena Netflix. Obviamente, tras ver el tráiler, podemos comprobar que el humor de Levi está intacto, y quizá incluso lo lleve un par de pasos más allá. Pero si hay algo importante en toda la promoción de esta serie, es la gestión del actor y director tras la muerte de su amiga O'Hara. "Recuerdo que en un momento dado le dije: 'Eres, en el sentido más estricto de la palabra, un icono'. Y ella, por supuesto, siendo tanto canadiense como católica irlandesa, rechazó cualquier tipo de cumplido por completo", comentó en una entrevista promocional para el medio canadiense Toronto Star.

Fecha de estreno: 9 de abril

Embestida

Sinopsis: Cuando un catastrófico huracán azota un pueblo costero, el nivel del mar sube rápidamente y sus habitantes deben sobrevivir a un montón de hambrientos tiburones.

En 2024 llegó una película francesa que arrasó en Netflix con una premisa un tanto surrealista pero que funcionaba muy bien: un tiburón gigante causando estragos en el río Sena. Estamos hablando de 'En las profundidades del Sena', y se convirtió en la segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma, con casi 103 millones de visualizaciones. Las comparaciones van a ser odiosas con esta nueva propuesta, 'Embestida', pero tiburones y películas de supervivencia siempre funcionan. Además, en esta contamos con Djimon Hounsou entre los protagonistas. Esperemos que 'Embestida' le dé un nuevo empujón a su carrera.

"Llevo en el mundo del cine más de dos décadas, con dos nominaciones a los Oscar y muchos blockbuster. Y, aún así, aún estoy luchando financieramente. Definitivamente, me pagan demasiado poco", se sinceró el actor recientemente en una entrevista para la CNN.

Fecha de estreno: 10 de abril

Estrenos en Prime Video

The Boys (Temporada final)

Sinopsis: En la quinta y última temporada, el mundo pertenece a Homelander y está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatra. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un ‘campo de libertad’. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes. Kimiko no aparece por ninguna parte. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los superhéroes, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes.

Antony Starr y Karl Urban, que dan vida a Patriota y Carnicero, regresan una vez más en esta temporada final donde la suerte está echada. Ambos se enfrentarán en un desenlace colosal repleto de sorpresas. 'The Boys' es la gran serie de Prime Video, la que más fans le ha granjeado a la plataforma. Además, expande su universo con multitud de proyectos derivados, como la estupenda 'Gen V'. Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, tiene todos los elementos para ser uno de los grandes títulos de este 2026. "Probablemente habrá muchas más muertes en esta temporada. No hay ningún tipo de garantía sobre quién va a sobrevivir", afirmó el creador de la serie Eric Kripke, en una entrevista para Deadline.

Fecha de estreno: 8 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

MaXXXine

Sinopsis: Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de X, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en el Los Ángeles de la década de 1980.

'X' fue una auténtica revolución en el cine de terror de los últimos años. Con la productora A24 detrás, encumbró a Mia Goth como una de las últimas musas del género. 'MaXXXine' es la tercera entrega de la trilogía que siguió con 'Pearl', y lleva todo al extremo más absoluto. Además con un final perfecto (que seguramente hayas visto mil veces en Twitter o TikTok). Problemas legales aparte (Mia Goth fue denunciada por presuntamente dar una patada los trabajadores de la película), esta trilogía se ha convertido en una serie de películas de culto.

"Yo vivía en Nueva York en ese momento y me presentaron a una stripper", explicó Goth para Entertainment. "Pasé mucho tiempo con ella, la conocí y le hice preguntas, y eso fue de gran ayuda. Luego, me llevaba a estos eventos. Uno en particular era como una fiesta loca en Nueva York y se sentía como [la película] 'Eyes wide shut'. No sé cómo entré, pero estaba allí con ella. Yo sólo estaba en un rincón presenciando todo. Una vez que sentí que obtuve suficiente información, me fui porque era bastante intenso. Pero obtuve mucha información, ella fue muy útil, y yo siempre trato de hacer algo así con mis roles, solo para hacer todo lo que puedo para honrar lo que está en la página tanto como sea posible."

Fecha de estreno: 8 de abril

Golpes

Sinopsis: Migueli es un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido. En cuanto llega a Sevilla reúne a su antigua banda, y dan varios palos seguidos: sucursales bancarias, joyerías… e incluso el primer casino de la zona. No van a tenerlo fácil: la policía ha encargado el caso a su propio hermano, Sabino, que conoce muy bien cómo piensan. Pero Migueli no se detendrá. Está dispuesto a llegar hasta el final.

'Golpes' es la ópera prima de Rafael Cobos, creador de 'Anatomía de un instante' o 'El hijo zurdo', series estrenadas en Movistar Plus+. En esta ocasión se trata de la enésima película de atracos rodada en España, que parece tener una fijación con este subgénero cinematográfico. La película trata de actualiza el género quinqui, que se convirtió en culto allá por la década de los 80, y lo hace dándole una vuelta, convirtiéndolo en thriller. "Es una etapa de la historia reciente de este país que todavía tiene mucho que recorrer en el mundo del cine y la ficción. Y ahí es donde encontramos a estos personajes. Ellos se encuentran en un país que está en reconstrucción, como ellos", reflexionó Luis Tosar, uno de los protagonistas, en el programa de Mañaneros 360. Junto a él nos encontramos a Jesús Carroza, que da vida a su hermano.

Fecha de estreno: 10 de abril

Estrenos en HBO MAX

The smashing machine

Sinopsis: La historia real del luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples. Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.

Ben Safdie es el director de este vehículo de lucimiento para Dwayne Johnson. Sonaba con fuerza al comienzo de la temporada de premios. ¿Iba a conseguir Johnson una nominación al Oscar? Pero cuando se estrenó la película, el hype se desinfló por completo. Porque la cinta no estaba a la altura de lo que se había esperado de ello, pese a contar con una siempre estupenda Emily Blunt. Dwayne Johnson es a la vez lo mejor y lo peor de la historia, y no acaba de encontrar el tono adecuado, convirtiéndolo todo en más denso y dramático de lo necesario.

"Mi aspecto físico ha determinado buena parte de lo que se espera de mí como actor, y satisfacer las expectativas que se tienen de ti puede ser duro. A lo largo de los años yo me especialicé en películas aparatosas y de gran presupuesto, y en personajes de corte heroico de quienes no se suponía que tuvieran dudas y cometieran errores", reflexionó el actor para El Periódico. "Ese tipo de papeles no me daban la opción de ahondar en mis capacidades actorales y abrirme al público a nivel emocional. Con el paso del tiempo empecé a sentir que mis personajes ya no me representaban, porque a menudo yo me siento muy frágil. Por eso agradezco que esta película me haya permitido encarnar a un ser humano dañado, y desaparecer por completo en mi personaje".

Fecha de estreno: 9 de abril

Estrenos en Disney Plus

Star Wars: Maul - Señor de las sombras

Sinopsis: Maul se alza de nuevo para liderar las facciones del hampa, conspirando para reconstruir su sindicato criminal y entrenar a un nuevo aprendiz en un planeta no tocado por el Imperio Galáctico.

Darth Maul puede que sea uno de los villanos más icónicos del cine... y de los más infrautilizados. Debutó en el icónico 'Episodio I: La Amenaza Fantasma', la primera de las precuelas de Star Wars, interpretado por Ray Park. El personaje moría al final de la película, cortado por la mitad por el personaje de Ewan McGregor. Pero la animación le resucitó, en la serie 'Clone Wars', dándole unas piernas robóticas y una nueva vida. Esta nueva serie de Disney quiere centrarse en él y cómo construyó su imperio criminal mientras trataba de vengarse del propio Imperio que le dio de lado. La producción ha sido creada por Sam Witwer, y cuenta entre el reparto de voces con el recién nominado al Oscar Wagner Moura.

Fecha de estreno: 6 de abril

Los Testamentos

Sinopsis: Narra la historia sobre el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead. La serie sigue a dos adolescentes, Agnes, obediente y piadosa, y Daisy, una recién llegada procedente de fuera de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los opulentos pasillos de la escuela preparatoria de élite para futuras esposas dirigida por la tía Lydia, un lugar donde la obediencia se impone de manera brutal y siempre bajo el amparo de la fe— el vínculo que nace entre ellas se convierte en el catalizador que transformará su pasado, su presente y su futuro.

Os acordáis cuando, cada mes, se anunciaba una nueva temporada de 'El cuento de la criada', y pensábamos que nunca terminaba, ¿verdad? Pues ahora es de verdad, porque nos llega su secuela, 'Los testamentos', basado en la popular novela creada por Margaret Atwood, y que da un salto de varios años hacia el futuro. La protagonista es la actriz Chase Infiniti, una de las estrellas de la reciente ganadora del Oscar 'Una batalla tras otra', acompañada por la joven Luci Halliday.

"En realidad, no llegué a conocer a Elisabeth Moss hasta el final [del rodaje]", comentó Infiniti en una entrevista para People. "Pero, como que inmediatamente después de conocerla, me dio un gran abrazo y me dijo algo así como: 'Puedes con esto. Puedes con esto. ¿Vale? Puedes con ello".

Fecha de estreno: 8 de abril

Malcolm: de mal en peor

Sinopsis: Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda.

Toda una generación creció con las excentricidades de la familia de 'Malcolm in the middle', protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston. Han pasado ya 20 años del final de la mítica serie que emitía Disney Channel, y la plataforma Disney Plus ha decidido regalar a los fans una miniserie de cuatro episodios para contarnos qué fue de todos los personajes, y cómo están ahora, tantos años después. Por supuesto, vuelven todos los actores excepto Erik Per Sullivan, que daba al niño pequeño Dewey. Ha dejado la actuación y no quiere volver a un rodaje. Así que lo ha sustituido Caleb Ellsworth-Clark, con un parecido asombroso.

"Tengo mucha suerte de haber tomado distancia con Hollywood, porque me hizo apreciarlo todo más", se sinceró Frankie Muniz en una entrevista para US Weekly. "Me permitió hacer otras cosas y darme cuenta de muchas más cosas de mí mismo. Siento que me salvó la vida en el sentido de que empecé a disfrutar más de los pequeños aspectos de la vida, como ir de excursión [y] al supermercado, porque era fácil".

Fecha de estreno: 10 de abril

Estrenos en Filmin

Esto no es un asesinato

Sinopsis: Ambientada en los extravagantes años 30, reúne a artistas surrealistas de renombre mundial, incluidos los jóvenes Dalí y Magritte, que se encuentran atrapados en una lujosa mansión con un misterioso asesino en serie suelto.

Entre Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray o Max Ernst, ¿quién es el asesino? Una miniserie que reúne a los mejores artistas surrealistas en una mansión en la que ha ocurrido un asesinato al más puro estilo Agatha Christie. Christophe Dirickx, Matthias Lebeer y Paul Baeten son los creadores detrás de este Murder Mystery que, funciona tanto como homenaje como una reinvención de las reglas de este tipo de historias que tan divertidas son de ver. Entre el reparto encontramos al catalán Iñaki Mur, que interpreta a un joven Salvador Dalí.

Fecha de estreno: 7 de abril

Estrenos en AppleTV

Outcome

Sinopsis: Reef Hawk, una estrella de Hollywood con muy buena reputación, debe enfrentarse a sus demonios ocultos cuando es extorsionado con un misterioso vídeo de su pasado, que seguramente destrozará su imagen y pondrá fin a su carrera.

Jonah Hill está reformulando su carrera como director, y AppleTV ha visto potencial a su nueva historia, 'Outcome', con Keanu Reeves como protagonista. Pero no está solo, sino rodeado de un reparto de lujo: Cameron Diaz, Matt Boomer, el propio Jonah Hill o incluso Martin Scorsese. Una estrella de cine que tiene que enfrentarse a lo que la gente opina de él... y además con Reeves protagonizándola, que es quizá una de las estrellas más queridas por el público. Hill busca dar su propia visión del Hollywood actual, de la cultura de la cancelación y de cómo afecta la imagen pública a las estrellas de la industria del cine de estos días. Todo ello aderezado con un poco de humor negro, que nunca está de más.

Fecha de estreno: 10 de abril

Estrenos en Atresplayer

La Nena

Sinopsis: Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.

'La Nena' es la adaptación televisiva de la tercera entrega de "La Novia Gitana" y se estrenará en Disney+ y Atresplayer el 12 de abril de forma simultánea. Una jugada que puede salir muy bien a ambas plataformas. Sobre todo gracias a las buena

Fecha de estreno: 12 de abril

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