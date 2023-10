Qué fue de Erik Per Sullivan, Dewey en ‘Malcolm in the middle’, tras su desaparición

Si hay una serie que marcó a los que crecieron a finales de los 90 y principios de los 2000, con la excepción de ‘Embrujadas’ y ‘Sabrina, cosas de brujas‘, esa es ‘Malcolm in the middle’. La serie, protagonizada por Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Christopher Masterson y Erik Per Sullivan tuvo un éxito arrollador a lo largo de sus siete temporadas. En España nos llegó a través de multitud de canales: FOX, Antena 3, Neox, Boing y TVE.

Y, con permiso de Bryan Cranston o el propio Malcolm, si había una estrella en la serie ese era Erik Per Sullivan, que interpretó al pequeño Dewey. De hecho, muchos de sus momentos siguen apareciendo en redes y haciéndose virales de cuando en cuando. Por ejemplo, la mítica escena del bolso.

Estoy revisionando ‘Malcolm In The Middle’ desde el principio. Y acabo de llegar al episodio donde Dewey elige un bolso de su madre para sustituir a su mochila rota. El guion, escrito hace 23 años, es un ejemplo de tolerancia aún hoy en día. #PurseFirst pic.twitter.com/9Auv9dVxom — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐚𝐲 (@javierastray) April 5, 2023

Pero, tras el final de ‘Malcolm in the middle’, el actor poco a poco fue dejando el mundo de la actuación de lado. Y ya no solo ese mundo, sino el foco público, centrándose en sacar sus estudios adelante. De hecho, su última película es de 2010: ‘Twelve’ dirigida por Joel Schumacher y con Kiefer Sutherland, Zöe Kravitz, Chace Crawford, Emma Roberts o 50 Cent en su reparto.

Rumores sobre la muerte de Erik Per Sullivan

Al no participar en las reuniones del reparto de la serie, durante años circuló por Internet la teoría de que Erik Per Sullivan había muerto. Y esta teoría se consolidó cuando el reparto volvió a reencontrarse, por Zoom esta vez, durante la pandemia del COVID-19 en 2020. Pero poco a poco el actor volvió a aparecer, aunque de forma muy esporádica, en redes, y los rumores cesaron.

Su compañero en la serie, Frankie Muniz, que daba vida a Malcolm, en una entrevista reciente defendió a Erik y su huida del foco y de la atención. «Algunos actores o personas simplemente lo hacen cuando son niños y luego quieren experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención. Creo que eso es lo que él quería».

Hay muy pocas fotos del actor en la actualidad, pero recientemente recibió el premio James Joyce, que entrega la Universidad de Dublin, y ahí se le pudo ver.