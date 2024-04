Horóscopo semanal, del 29 de abril al 5 de mayo: Predicción en todos los signos zodiacales

Tras despedir el fin de semana decimos adiós al mes de abril y damos la bienvenida a mayo de 2024 marcado por el influjo de la próxima Luna en Cuarto Menguante el próximo miércoles. ¿Cómo va a ser el porvenir de todos los signos del zodiaco –Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio– en la predicción del horóscopo?

Los próximos siete días van a estar afectados por una nueva fase lunar. El día 29 de abril el planeta Venus ingresa en Tauro, y apostaremos por la estabilidad y la seguridad en el amor. Además, estrenamos el mes de mayo con la Luna en Cuarto Menguante, el día 1 en el signo de Acuario, que nos ofrece un momento fantástico para hacer algún cambio en nuestra vida que resultará muy positivo, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Consulta aquí los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 29 de abril hasta el domingo 5 de mayo de 2024:

Horóscopo semanal Acuario

Comienza el mes de mayo con el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 1, que puede poner a tu alcance alguna de las cosas que anhelas. Los miedos que te han podido atenazar desaparecen y, por fin, comienzas a brillar y la vida te recompensa. Es tiempo de adentrarte en nuevos caminos y tomar el rumbo que deseas. Aprovecha este regalo del Cosmos.

Horóscopo semanal Escorpio

El planeta Marte bien aspectado dispara tu tremenda energía física y mental para que luches por lo que quieres, pese a que surjan obstáculos que te compliquen la vida. No le des demasiada importancia a lo que opinen los demás y confía en ti porque tus esfuerzos y sacrificios van a dar fruto. Lo importante es que no te rindas, aunque tengas que esperar para conseguir tus propósitos.

Horóscopo semanal Aries

Con el planeta Mercurio en tu signo, vas a tener una lucidez mental extraordinaria y es un buen momento para llegar a acuerdos y a aclarar malentendidos. El destino te tiene reservadas agradables sorpresas, pero antes debes realizar algunos cambios que necesitas y que te harán feliz. La Luna en tu signo, el 4 y 5, te ayuda a decidirte y no aplazarlos más.

Horóscopo semanal Géminis

Puedes estar pasando por momentos complicados que no te permiten vivir como tú quieres. El primer paso es el más difícil, pero luego conseguirás lo que deseas. Tendrás la lucidez necesaria para poder ver que los problemas se pueden superar. Solo tienes que confiar en ti y liberarte de relaciones o situaciones que ya están caducas, pensando en lo que realmente te hace feliz.

Horóscopo semanal Tauro

Muchas felicidades. El Sol y Júpiter transitan por tu signo y a partir del día 29 también contarás con la positiva energía del planeta del amor, Venus. El Cosmos te protege y te ofrece un maravilloso momento. Rompe barreras y no tengas miedo a mostrarte diferente. Tienes un carisma y una sensualidad muy atrayentes, y vas a vivir momentos de mucho disfrute.

Horóscopo semanal Virgo

Nada se te va a resistir esta semana. Te entregarás con generosidad y estarás dispuesto a un mayor compromiso y disciplina, sin descartar que puedas recibir ayudas inesperadas, como llovidas del cielo. Aprovecha esta buena racha para hacer realidad tus planes. Lo que inicies en este momento tiene muchas posibilidades de consolidarse y hacerte feliz.

Horóscopo semanal Cáncer

Puede que el miedo a sufrir o a no conseguir lo que deseas te paralice. Ánimo y desecha de tu mente esos pensamientos negativos, que el futuro te va a sorprender. El Cuarto Menguante pone orden en tu vida y te anima a reflexionar sobre tus decisiones para no equivocarte. No te resistas a lo nuevo, aferrándote al pasado, porque tienes muchos desafíos por delante que te convienen.

Horóscopo semanal Piscis

El entorno está tenso y tú te sientes bajo de energía, pero en tus manos está superar discusiones y evitar el conflicto. Cuida mucho a quien cuentas tus intimidades, sólo confía en los que realmente consideras amigos. Cualquier cambio que se produzca en tu vida a la larga será positivo para ti. El 2 y 3 son tus días mágicos y lo que hagas te saldrá bien.

Horóscopo semanal Libra

Que no te tiemble el pulso para tomar esa decisión que llevas tiempo pensando. Piensa solo en ti y adelante, que no te vas a equivocar. Necesitas ser moderado y prudente para no agobiarte con todas las responsabilidades a las que tendrás que hacer frente. La energía del Cuarto Menguante puede desencadenar los cambios que necesitas, y pronto verás que todo se va poniendo en su lugar.

Horóscopo semanal Leo

Los buenos aspectos de Mercurio contribuyen a que tu mente esté muy clara, y vas a tomar acertadas decisiones que te harán feliz. No ocultes tus pensamientos ni lo que sientes e intenta ser transparente porque lo que escondas puede afectar a tus relaciones. Aprovecha cada instante para valorarte, para quererte más y cuidarte como te mereces. Tú eres lo primero.

Horóscopo semanal Sagitario

Vas a cambiar de actitud y te vas a comportar de una manera más atrevida. Lánzate, que tienes muchos recursos para hacer realidad tus sueños. Con tu empuje y la suerte de cara, si tú quieres, no habrá imposibles para ti. Algunas circunstancias positivas beneficiarán tu economía y puedes recibir una alegría inesperada. El 27 es tu día mágico.

Horóscopo semanal Capricornio