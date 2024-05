Señalan el motivo real por el que Finito de Córdoba dio plantón a Arantxa del Sol en plató

Arantxa del Sol protagonizó una incomodísima bienvenida en el plató de ‘Supervivientes’ tras ser la última expulsada del concurso. Una recepción que se tensionó aún más cuando descubrió que su marido, Finido de Córdoba, no estaba presente en el estudio de Telecinco para recibirla junto al resto de seres queridos que acudieron a arroparla tras dos meses al otro lado del atlántico.

Con cara muy extrañada y en medio de la euforia, se escuchó cómo la ya exconcursante preguntó «¿dónde está Juan?». Su ausencia, sin duda, le dejó totalmente descuadrada y se temió lo peor. Algo que ha sido comentado en ‘Vamos a ver’ este miércoles, donde han arrojado luz sobre el motivo de ese ‘plantón’ del torero en el plató del reality de Mediaset.

«No estaba en plató para recibir a su mujer porque se encontraba en unos premios», ha informado Adriana Dorronsoro. Finito de Córdoba no fue a recibir a Arantxa sorprendentemente para irse mientras tanto a una cena. No obstante, en ese evento, la prensa le preguntó por toda esta polémica sobre Ángel Cristo y Ana Herminia y, tal y como han señalado en el programa matinal de Telecinco, «salió huyendo de las preguntas de los reporteros».

«La ausencia de Juan en el plató le dirigió la entrevista a Arantxa del Sol», ha apuntado Isabel Rábago, dejando claro que le condicionó a la hora de enfrentarse a las preguntas planteadas por Carlos Sobera en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. «Finito no quiso exponerse», ha apostillado Antonio Rossi, asegurando que, aunque existía ese evento -al parecer ineludible-, el diestro no quería asistir al estudio para evitar encerronas.

Así, Arantxa se enfrentó sola a la guerra oculta con Ángel Cristo, sobre la que se mantuvo firme en no querer soltar prenda y no darle pábulo porque, según indicó, «tiene que ver con mi vida personal y con mi familia». También tuvo que escuchar a Ana Herminia hablar de su relación de amistad con Finito de Córdoba en ‘De Viernes’. Algo que le desagradó y que provocó su malestar contra la organización de ‘SV’.

«Me gustaría es que me dierais otra bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto», denunció Arantxa del Sol en pleno directo.

«¡Dejadme en paz! Por favor te lo pido, déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos así… Entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo la personal», clamó la exsuperviviente.