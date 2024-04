Finito de Córdoba toma acciones legales ante la filtración que salpica a Arantxa y Ángel Cristo

Como no puede ser de otra manera, Finito de Córdoba, marido de Arantxa del Sol (‘Supervivientes’), no está dispuesto a que se publiquen informaciones falsas que atenten contra su honor e intimidad y, por ello, se ha decidido a emprender acciones legales contra un medio de comunicación que indica que estuvo con Ana Herminia, actual pareja de Ángel Cristo. Algo que es una fake news.

Ha sido Marta López quien ha adelantado los drásticos pasos del torero en ‘Vamos a ver’. «Está harto ya de todos los comentarios, de todo lo que se está diciendo y, ante lo que han dicho en ese portal de que él estuvo con Ana, ha tomado acciones legales y medidas porque ya no aguanta más. No es verdad y dice que lo siente mucho pero que va a poner demanda a toda aquella persona que diga cosas que no son», ha informado.

«Ese portal publica que han estado juntos (Finito de Córdoba y Ana Herminia) y lo único que han sido es amigos y nada más que amigos. Entonces, ante cualquier cosa que no sea cierta va a tomar acciones legales», ha insistido la colaboradora del programa matinal de Joaquín Prat tras mantener una conversación con el popular torero.

Así, el marido de Arantxa del Sol no va a consentir bajo ningún concepto que se difame sobre él y que se dé rienda suelta a informaciones carentes de veracidad que afecten y/o salpiquen también a la concursante de ‘Supervivientes’. «Cualquiera que diga algo parecido será demandado», ha advertido por tercera vez Marta López.

Tras todo esto, Joaquín Prat ha planteado una pregunta muy pertinente que, a buen seguro, se hacen ahora los espectadores: «¿Ese sería el origen del mal rollo entre Ángel Cristo y Arantxa?». Sin embargo, como es un secreto el qué hay detrás del conflicto entre ambos porque ni siquiera el reality ha sido capaz de arrojar luz, esa cuestión clave no ha podido tener respuesta. Al menos, de momento. «Ana y Finito de Córdoba fueron amigos, las familias fueron amigas y nada más», ha zanjado la tertuliana.