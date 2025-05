Ángel Cristo se deslengua contra la dirección de 'Supervivientes' y lanza esta acusación un año después

Ángel Cristo perdió los papeles por completo en su visita a 'De Viernes' con Javier Mouzo, ex concursante de 'GH DÚO 3' con el que Ana Herminia tuvo problemas tras denunciar una falsa agresión en la casa de Guadalix.

'Gran Hermano' se encargó de dejar claro que no existió tal suceso y las imágenes emitidas así lo corroboraron, pero Ángel volvió a la carga anoche, cuatro meses después, insinuando que el reality censuró esa supuesta agresión: "Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué no se ha puesto esto", reclamó visiblemente alterado el hijo de Bárbara Rey, acercándose de forma descontrolada al gallego para enseñarle las imágenes de lo sucedido en su movil.

Fue entonces cuando Santi Acosta se levantó de su silla para poner orden, pidiendo a Ángel Cristo que se calmase. Sin embargo, estaba fuera de sí: "No voy a pasar por esto, Santi. No lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes".

Así, Ángel estaba señalando manipulación en 'GH' y echando por tierra una vez más la versión del programa de Telecinco. "No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas", replicó Beatriz Archidona con gesto serio, tratando de poner en su sitio a Ángel Cristo.

Pero él no se quedó ahí, y recordó una de sus polémicas más sonadas durante su estancia en 'Supervivientes 2024', que también comprendió un conflicto físico. Ángel denunció que a Arantxa del Sol no la expulsaron cuando le agredió en la barca.

"A Arantxa no la echaron, la echó el público. No tomaron medidas. Así que eso es muy relativo. Estuvo dos semanas cobrando en la isla, sabiendo que me había pegado", clamó Ángel Cristo, señalando a Telecinco y a la organización de 'Supervivientes' por encubrir a la expresentadora y dejarlo a él desprotegido.

Ante esta situación, Santi Acosta tuvo que volver a intervenir deteniendo la entrevista y el careo con Javier Mouzo, el desencadenante de la trifulca. "Paramos aquí, no vamos a escalar esto más", sentenció el presentador de 'De Viernes'.