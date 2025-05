Ángel Cristo la lía en 'De Viernes' con graves acusaciones a Telecinco y Santi Acosta tiene que parar la entrevista

Ángel Cristo regresó a 'De viernes' tras varios meses desaparecido de los platós de Telecinco a raíz de la dura polémica que su mujer Ana Herminia enfrentó durante su paso por 'GH DÚO' a principios de año. Y ese fue precisamente el motivo que llevo al hijo de Bárbara Rey y la venezolana de vuelta al espacio de Telecinco este viernes. Sin embargo, Santi Acosta y Beatriz Archidona tuvieron que silenciarlo cuando el televisivo comenzó a cargar contra la cadena.

Antes de convertirse en la segunda expulsada de la edición por parejas de 'Gran Hermano' de este año, Ana Herminia vivió una sonada polémica con Javier Mouzo en la casa de Guadalix. La concursante acudió al confesionario para pedir la expulsión disciplinaria del gallego alegado que le había golpeado con fuera reiteradas veces en el muslo, causándole rojeces y malestar. Sin embargo, el equipo del programa y la organización, con las imágenes como prueba, desestimaron su queja.

Ángel Cristo estalla contra 'De viernes': "No lo voy a permitir"

Tras su salida del concurso, la mujer de Ángel Cristo se enfrentó a un enorme escarnio público al negarse a reconocer que estaba equivocada, manteniendo su versión sobre lo ocurrido. Es por eso que desde ese momento, tanto Ana Herminia y su pareja dieron la espalda al programa y se ausentaron de Telecinco, hasta este viernes. Y aunque la venezolana firmó la paz pidiendo perdón finalmente al marido de Vanessa Bouza en el plató de 'De viernes', fue el hijo de Bárbara Rey quién terminó llenando el ambiente de tensión.

"Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué esto no se ha puesto esto", reclamó visiblemente alterado el marido de Ana Herminia, acercándose de forma descontrolada al gallego para enseñarle las imágenes de lo sucedido en su movil. Fue entonces cuando Santi Acosta se levantó de su silla para poner orden, pidiendo al televisivo que se calmase.

Sin embargo, Ángel Cristo estaba fuera de sí. "No voy a pasar por esto, Santi. No lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes", exclamó el ex concursante de 'Supervivientes', revolviéndose contra la supuesta manipulación del programa y echando por tierra una vez más la versión de lo ocurrido que defendió el espacio de Telecinco en su día.

"Con Arantxa del Sol no tomaron medidas"

"No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas", sentenció Beatriz Archidona con gesto serio, tratando de poner en su sitio a la pareja de Ana Herminia.

Pero Ángel Cristo no se quedó ahí, y recuperó una de sus polémicas más sonadas durante su estancia en los Cayos Cochinos, que también comprendió un conflicto físico. "A Arantxa del Sol no la echaron, la echó el público. No tomaron medidas. Así que eso es muy relativo. Estuvo dos semanas cobrando en la isla, sabiendo que me había pegado", clamó el hijo de la vedette, señalando a Telecinco por encubrir los abusos de la presentadora y dejarlo desprotegido. "Paramos aquí, no vamos a escalar esto más", sentenció Santi Acosta.