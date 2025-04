El 'tierra trágame' que Santi Acosta vivió en 'De Viernes' y que provoca esta insólita reacción de Beatriz Archidona

'De Viernes' regresó este viernes a la parrilla de Telecinco con un nuevo programa tras el parón de la semana anterior por Viernes Santo. Y lo hizo con un gran dato pues el formato que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona marcó su mejor marca del año con un 12,4% y 988.000 espectadores. No obstante fue superado con creces por 'Tu cara me suena', que anotó un fantástico 20,3% y 1.782.000 espectadores en Antena 3.

Esta semana, Santi Acosta y Beatriz Archidona junto a sus colaboradores, entre los que hubo una significativa baja, la de Patricia Pérez, en favor del regreso de Antonio Montero, entrevistaron en el plató a Gloria Camila, Gala Caldirola y Rebeca Loos.

Precisamente, en la entrevista de Rebecca Loos, quien fuera la niñera de los hijos de David Beckham y Victoria y que terminó siendo la amante del ex futbolista según ella misma reveló hace años; fue cuando Santi Acosta cometió un garrafal error que llevó a que su compañera Beatriz Archidona no pudiera contener la risa.

Y es que Santi Acosta tuvo un lapsus al dirigirse a Rebeca Loos como Victoria. "¿Y cómo es tu vida ahora Victoria?", le preguntaba. Un error que causó un gran revuelo en plató al equivocarse con el nombre de la mujer de David Beckham. "Rebecca", le corregía ella.

"Victoria está muy bien", se escuchaba decir a Ángela Portero mientras Beatriz Archidona se tapaba la cara y se escuchaban risas en plató. "Sabéis que, cada noche, meto la pata una vez y ya tocaba", se justificaba Santi Acosta. "Como te conozco, sé que lo has hecho aposta", aseveraba Antonio Montero.

Beatriz Archidona no puede evitar reír como loca tras ver la épica metedura de pata de Santi Acosta



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/UWCoDitadM — De viernes (@deviernestv) April 25, 2025

Santi Acosta confunde también a Gloria Camila con Gabriela

Pero lejos de quedarse ahí la cosa, Santi Acosta volvía a sufrir otro lapsus al equivocarse de nuevo de nombre en el debate de 'Supervivientes'. Así, el presentador daba paso a Gloria Camila, que se estrenaba como colaboradora, y la llamaba Gabriela, que es la novia de Manuel y que también estaba en plató.

"Vamos con Gabriela", decía Santi Acosta sin darse cuenta. "Con Gloria", le corregía su compañera. "Ay madre mía Santi", apostillaba Beatriz Archidona antes de volver a soltar una carcajada. "No me he tomado la medicación, Gloria perdóname", se disculpaba el presentador. "No pasa nada", contestaba Gloria Camila.