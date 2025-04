Gloria Camila utiliza el altavoz de 'De Viernes' para poner así en el disparadero a Rocío Carrasco

Este 25 de abril, '¡De Viernes!' contó como plato fuerte con la presencia de Gloria Camila Ortega. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano concedió su entrevista más personal, donde habló como nunca antes sobre el distanciamiento de su hermana, Rocío Carrasco, con la que no mantiene ningún tipo de relación.

Fue en el año 2022 cuando la joven desapareció de la televisión. Una decisión que, según confesó, fue "lo mejor que hice", y lo hizo por consejo de su psicóloga y su psiquiatra. "Ahora estoy fuerte y he decidido volver", reconoce. Sin embargo, en la entrevista en el programa de Telecinco reveló que "tengo disociación y trauma de abandono".

Gloria Camila, fue adoptada junto a su hermano José Fernando por Rocío Jurado y Ortega Cano fue ella apenas tenía 3 años. Según ha confesado, nunca sintió que se hicieran distinciones por no ser hija biológica: "Yo siempre me sentí querida por todos, super aceptada, nadie en mi familia me ha hecho un comentario sobre que era adoptada".

Gloria Camila habla abiertamente de su trauma por abandono y episodios de disociación mental.



Gloria Camila se sincera sobre el distanciamiento con su hermana

También Rocío Carrasco aceptó que su madre decidiera adoptar junto a su segundo marido. Al principio tuvieron muy buena relación, como así asegura ella misma: "De pequeña, de mi hermana nunca me ha faltado el cariño". Pero todo saltó por los aires al poco de fallecer la artista, cuando comenzaron a distanciarse. A día de hoy, no mantiene ningún tipo de relación con su hermana mayor.

Gloria Camila ha explicado en '¡De viernes!' que fue Rocío la que se fue alejando gradualmente de ellos. Según reconoce "han sido años de dolor y aceptación" gestionar la ausencia de su hermana. Incluso ha contado que cuando su padre estuvo al borde de la muerte tras el atropello que costó la vida de Carlos Parra, Rocío visitó al viudo de su madre en el hospital, pero no se puso en contacto con sus hermanos.

Esta ausencia tanto de su madre como de su hermana, hizo que la influencer se sintiera sola en muchas ocasiones. Cuando le han preguntado si echa de menos a Rocío Jurado, se ha emocionado al contar que "cuando te ves sola, piensas, '¿qué me diría mi madre?' Sobre todo echas de menos los consejos. Una madre es todo, son confidencias… La he echado de menos en todo, vivir sin una madre es duro".

Además, tiene claro que si su madre siguiera viva, no hubiera permitido que su familia se rompiera como lo ha hecho. "Si ella viviera, nada de esto hubiera pasado", sentencia Gloria Camila en su entrevista en '¡De viernes!'.