Sofía Suescun no se reprime con Gloria Camila y verbaliza por fin lo que hizo en 'Supervivientes'

Este sábado, 12 de abril, Sofía Suescun ha aprovechado su sección en 'Socialité' para responder a las duras acusaciones que la noche antes había hecho Gloria Camila sobre Kiko Jiménez en '¡De viernes!'. La hija menor de Rocío Jurado y Ortega Cano concedió su primera entrevista al programa nocturno de Telecinco tras más de un año alejada de los platós de televisión.

Entre otras muchas cosas, la influencer se sinceró sobre el día que se enteró de la muerte de su madre, del paso de su padre por la cárcel y de su turbulenta relación con Kiko Jiménez. El actual novio de Sofía Suescun y Gloria Camila estuvieron saliendo durante un tiempo, pero su relación acabó como el 'rosario de la aurora'. Tras algunas ideas y venidas, el andaluz puso fin a su noviazgo explicándole que ya no sentía lo mismo por ella.

Así lo recordó la joven en '¡De viernes!': "Me dijo que lo nuestro ya no era igual. Pero realmente estaba con otra, apareció con ella al día de dejarme". De esta forma, la hermana de Rocío Carrasco hacía referencia a Sofía Suescun, quien, sin pensárselo dos veces, ha querido contestarla un día después en 'Socialité', donde tiene una sección para comentar todo cuanto pasa en 'Supervivientes 2025'.

Sofía Suescun destapa lo que le hizo Gloria Camila en 'Supervivientes 2017'

Además, la hija de Maite Galdeano ha desvelado que Gloria Camila la vetó en 'Supervivientes', edición en la que ella participó junto a su entonces novio, Kiko Jiménez. "En 2017 yo iba a ir a 'Supervivientes' a concursar. Estaba muy ilusionada porque era mi gran reality, y Gloria Camila, antes de negociar la pasta, me quitó del medio, me vetó. Me hizo un favor porque oye, al año siguiente lo gané. Hoy, en mi sección de 'Supervivientes', lo que decido es vetarte a ti, Gloria Camila”, ha sentenciado Sofía Suescun.

En '¡De viernes!', la hija de Ortega Cano recordó los comienzos de su relación con el de Linares: "Caí en su red. Me engatusó de una manera muy educada e iniciamos una relación". Todo parecía ir viento en popa hasta que, en verano de 2019, él decidió poner fin a su historia de amor. Así lo recuerda ella: "Todo ha sido mentira y ha sido una de las rupturas más dolorosas de mi vida".

Aunque ahora, con perspectiva, considera que ha sido una de las primeras veces en las que le han roto el corazón de verdad: "Él tenía su objetivo claro, por eso a día de hoy soy muy desconfiada". Si bien hace seis años de la ruptura, a finales del 2024, Gloria Camila decidió interponer una denuncia contra su expareja por presunto maltrato psicológico. Sobre este asunto, deja claro que "será el juez el que tenga la última palabra". "Es una persona muy dañina", sentencia sobre el novio de Sofía Suescun.