Gloria Camila se deslengua contra Kiko Jiménez con una acusación de gravedad en 'De Viernes'

Gloria Camila llegó a 'De viernes' dispuesta a sincerarse sobre todo y todos tras un tiempo alejada de los platós. Y si bien pudo hablar del ingreso de su padre en prisión o la relación con sus hermanos, Kiko Jiménez fue el blanco de todos los dardos con lo que llegó a contar de su relación. Y es que, la hermana de Rocío Carrasco no dudó en sentenciar "el engaño" que vivió durante su tiempo juntos.

"Todo había sido mentira", comenzó sentenciando la invitada de este viernes sobre su historia de amor con el novio de Sofía Suescun, con el que llegó a participar en 'Supervivientes'. "Caí en su red, me engatusó de una manera romántica, muy atento y muy educado", continuó explicando en su primer scoop para el programa. Y es que, la joven regresará el próximo 25 de abril para una segunda ronda de confesiones en plató.

Gloria Camila sobre su ruptura con Kiko Jiménez: "Al día siguiente estaba con otra"

La hija de Ortega Cano no dudó en desenmascarar al televisivo. "Tenía su objetivo claro", aclaró antes de explicar las intenciones de Kiko tras su noviazgo. "Me terminé dando cuenta de que todo había sido mentira. Era la primera vez que me rompían el corazón de verdad, la ruptura más dolorosa de mi vida", explicó Gloria Camila, asegurando que desde esa traición se ha vuelto "muy desconfiada" en las relaciones.

"Me pegué un buen tortazo con él, me salió bastante rana...", continuó explicando, cargando entonces contra su actual pareja. "En el momento en el que se termina la relación, decide hacerlo diciendo que ya no está enamorado y que tiene que conocer mundo. Al día siguiente estaba con otra", sentenció la hermana de Rocío Carrasco, refiriéndose directamente a Sofía Suescun.

"Ya no por el hecho se acabe, sino por el proceso de duelo. Es una persona que sabe hacerlo muy bien y una persona que tenía su objetivo claro. Por eso a día de hoy soy muy desconfiada", insistió Gloria Camila, que rememoró entonces todo lo que llegó después de su ruptura. "Fue un proceso bastante heavy porque no solo habló de mí, sino también de mi familia, que le abrió las puertas de mi casa", aseguró la invitada.

"Es una persona muy dañina"

Te han abierto las puertas de casa, terminar hablando mal de personas que no te han hecho nada me parece muy fuera de lugar...", terminó señalando la hija de José Ortega Cano, que asegura estar en mitad de un proceso legal con el televisivo. "Que lo juzgue quien lo tenga que juzgar", añadió la joven. "Le han tratado de maravilla y terminar hablando mal de esas personas que además no te han hecho nada me parece fuera de lugar. Es una persona muy dañina", terminó sentenciando.