Sonsoles Ónega frena a Gloria Camila tras verla insultar a gente por la calle: "No te rías"

Coincidiendo con el momento en el que ha sido 'desvetada' por Mediaset, Gloria Camila ha reaparecido este lunes en 'Y ahora Sonsoles' para aclarar unas imágenes de ella increpando a gente por la calle y que han traído mucha polémica. Así, la hija de José Ortega Cano conectaba con Sonsoles Ónega para aclarar lo sucedido.

"Imágenes de Gloria Camila, la hija de Ortega Cano como nunca la habíamos visto. Arremete e increpa a la gente por la calle. Enseguida vamos a hablar con ella", avanzaba Sonsoles Ónega. Y al verla en pantalla riéndose, la presentadora le pedía que "no te rías Gloria que nos tienes mucho que explicar" a modo de corte.

En las imágenes que ofrecía 'Y ahora Sonsoles' se veía a Gloria Camila camuflada con unas gafas de sol y una capucha fucsia mientras llamaba "ridículos" a gente que se encontraba por la calle y no paraba de increpar a la gente mientras mostraba una sonrisa maquiavélica. "Tu hermano creo que es gay pero no estoy segura", le comentaba ella a una mujer.

Tras ello, el programa de Sonsoles Ónega explicaba que se trataba de un experimento sociológico de Gloria Camila para denunciar los comentarios que recibe habitualmente en redes sociales. Una estrategia con la que la hija de Rocío Jurado pretende mostrar lo que pasa cuando se increpa a alguien.

"¿Qué pretendías? ¿Qué has querido mostrar?", le preguntaba Sonsoles Ónega tras darle la bienvenida. "Es verdad que me ha costado grabar bastante este vídeo porque yo soy muy modosita y no me gusta ir así por la calle. Pero creo que había que hacerlo porque me parece igual de impactante ir por la calle diciendo ese tipo de comentarios a por las redes a alguien que no conoces y se toman la libertad para hacer este tipo de cosas. Y cogí un par de comentarios a un vídeo que salgo bailando con mi familia y me pareció un buen vídeo para enseñar la realidad de las redes sociales", expresaba Gloria Camila.

Gloria Camila se defiende de su último y controvertido vídeo

Así, Gloria Camila no dudaba en denunciar cómo recibe críticas de que no da un palo al agua, de que su familia es la familia de los horrores y que es una ridícula. "Evidentemente he cogido todos los comentarios y los muestro para que se vea como está escrito. Yo soy muy dada a denunciar públicamente este tipo de cosas porque viendo lo de Karla aunque te deseen la muerte y te amenacen, eso está judicializado y como nunca pasa nada pues tenemos que denunciarlo y darle voz", defendía la que fuera colaboradora de 'Espejo Público'.

"En el vídeo hay gente que se cabrea por haberlo hecho de esa manera pero es que en las redes es tal y como lo recibimos", se justificaba Gloria Camila ante las críticas que ha recibido por este vídeo de experimento sociológico. "A mí me gusta el experimento que has hecho, pero no es verdad, hay una diferencia enorme entre enfrentarte cara a cara con una persona a hacerlo en una red social protegido por el anonimato y por una distancia. Las redes son un reflejo del resentimiento", le replicaba Ángela Vallvey.

"Yo quería ponerlo al mismo nivel para que se vea como se siente desde fuera que alguien que no sabes quién es te ataca", volvía a defender Gloria Camila. "Y gracias a Dios llevo un trabajo mental detrás hecho muy grande pero hay gente que no lo tiene y que es más sensible o que tiene complejos muy grandes. Yo porque me lo tomo así y uso las redes para hacerlo pero hay gente que no está preparada y puede terminar en algo fuerte", añadía.

Tras ello, Sonsoles Ónega defendía que todo sería mucho más bonito si todo el mundo entrara a una red social con su identidad. "Así verás como la gente no insultaba", recalcaba la presentadora. "Es que es como si yo voy por la calle y le digo a alguien no me gusta tu bolso, es algo innecesario", insistía Gloria.