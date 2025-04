Sofía Suescun se planta en 'Socialité' y sentencia quién es el mejor y peor concursante de 'Supervivientes 2025'

La sección de Sofía Suescun en 'Socialité' sobre 'Supervivientes' no para de generar titulares. La ganadora de la edición 2018 y tercera finalista de la versión 'All Stars' sentencia cada semana quién es su concursante favorito de la semana y también el peor.

En este caso, la influencer ha destacado que la mejor superviviente ha sido Makoke en la semana del 31 de marzo al 4 de abril después de ser la gran protagonista por un aparatoso accidente que le llevó a ser evacuada y hospitalizada.

"Me encanta su momento de superación, de valorar el concurso, de donde está, de las circunstancias, el dolor y, a pesar de eso, ella firme en continuar y valorando la oportunidad. Así que por eso y porque la he visto esta semana vivir y aparecer, es para mi la mejor de esta semana", ha señalado Sofía Suescun.

Por contra, en la otra cara de la moneda, se encuentra Laura Cuevas, quien es precisamente la archienemiga de Makoke. La andaluza es la peor concursante de 'Supervivientes' para Sofía, que ha reprobado su comportamiento poco humanitario al cachondearse de la caída de la ex de Kiko Matamoros y de sus gritos de dolor.

"No me ha gustado nada ese momento, esa cobardía para decir las cosas claras y, sobre todo, cuando han estado cuestionando (Laura y Joshua) el dolor de Makoke. Eso no me ha gustado nada. Y tampoco cuestionar la relación de Makoke con su novio fuera", ha aseverado alto y claro Sofía Suescun.

Por último, la de Pamplona no ha desaprovechado la oportunidad de mandar un dardazo a Cuevas por la situación sentimental entre ella y su marido que se está destapando mientras ella se encuentra aislada en Honduras: "Laura, no eres la más indicada porque tienes a tu marido que dice que le has puesto los cuernos. No eres la más indicada".