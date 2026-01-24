Las revelaciones de Kiko Jiménez sobre su padre que paralizan 'De Viernes' y lo que hay detrás de su detención

El pasado 9 de enero Kiko Jiménez se convertía, sin quererlo, en el centro de las noticias. Su padre, con el que no tiene relación, era detenido tras ser acusado de apuñalar la tarde anterior a un vecino de Linares, donde reside. Quince días después, el novio de Sofía Suescun ha roto su silencio en '¡De Viernes!'.

Fue Marta Riesco quien dio la noticia de ocurrido en 'No somos nadie': "Todo ocurrió en una tienda, la armería Bustos. Ellos son conocidos en Linares. Por lo visto, el padre de Kiko tuvo un altercado con un señor y acabó apuñalándolo. Sabemos que el señor está en el hospital. Hay mucho silencio. Los testigos me han contado que tras el apuñalamiento, el padre de Jiménez se dirigió a su casa, donde se atrincheró. La policía no lo ha podido arrestar hasta conseguir la orden judicial, que ha sido a la hora que hemos comentado".

El programa de TEN incluso mostraba las imágenes de la detención. En ese momento, todos los ojos se pusieron en el colaborador, quien optó por permanecer en silencio y al margen de la noticia, hasta ahora, cuando ha decidido sentarse en el plató de '¡De viernes!' para explicar cómo está viviendo tanto él como su familia la delicada situación.

Kiko Jiménez solo ha visto a su padre en dos ocasiones en su vida

"Recibir una noticia así cuando parece que todo está en calma y después de perder a un familiar importante, es mal. Te pones en la piel de la familia afectada y te sabe fatal", ha empezado diciendo Kiko Jiménez nada más comenzar la entrevista. El de Linares no tiene relación con su padre desde hace años y se enteró de la noticia a través de las redes sociales.

Tras esto, Kiko Jiménez llamó a su madre, quien tampoco era conocedora de la noticia. "A mi me preocupa mi madre, mi abuela, mi familia, con la que tengo contacto día a día", he dejado claro. Y es que, según explicó él mismo, solo ha visto a su padre en dos ocasiones, con 5 y 17 años. Por lo tanto, no quiere que se le relacione con lo ocurrido. Incluso cree que habría que hacer algo para evitar que esto vuelva a suceder: "Como mi padre habrá un montón de casos de personas que están libres y entran y salen".

"Me da impotencia que ocurran cosas así cuando se puede evitar, me da vergüenza verle así. Se tendría que haber evitado a toda costa que llegara a un límite así", agrega el televisivo. Y aunque añade que no tiene ningún tipo de contacto con él, puede intuir lo que le habría llevado a cometer el presunto apuñalamiento: "No sé nada de él, me lo puedo imaginar. No me he preocupado por él porque él no se ha preocupado por mí desde que nací". En ese momento, Ángela Portero explicó que, tras hablar con su entorno, le han informado que su padre tiene una enfermedad mental. "Su familia ha pasado de él, no se han preocupado", ha asegurado Kiko Jiménez.

Ante esto, la periodista ha explicado que el hombre "ha estado internado en centros médicos y cuando tú naciste, tu padre ha ido muchas veces a intentar verte y no le han dejado". Algo que el invitado ha negado categóricamente, asegurando que era su abuelo el que intentaba tener relación con él. Aunque reconoce que estaría dispuesto a hablar, en algún momento, con su progenitor: "No le guardo rencor, no vivo con rencor".

Kiko Jiménez admite que su padre “no está bien” y que, tras años de consumo y una vida descontrolada, necesita estar recluido y alejado de la sociedad.



Kiko rompe a llorar al recordar a su abuelo, recientemente fallecido: "Para mí lo era todo"

En un momento dado de la entrevista, Carmina, la madre de Kiko Jiménez, no ha dudado en entrar en directo en el programa para dar su versión de los hechos y contar que las tías de su hijo nunca quisieron saber nada de él. "Me contó que sus hermanas le habían dicho que se olvidara de su hijo. A mi nunca me ha maltratado, eso es mentira", dejó claro la madre del colaborador, explicando que "yo me separé embarazada y él nunca ha querido saber nada".

El momento más emotivo de la noche ha sido cuando Kiko Jiménez ha hablado de su abuelo Paco, al que él considera su verdadero padre, el que siempre ha estado ahí y que acaba de fallecer. Ha sido entonces cuando ha roto a llorar: "No me ha faltado el cariño de un padre porque he tenido el de mi padre y el de mi abuelo. Él me apoyó en todo. Mi familia acabamos de perder a una persona muy importante para nosotros. Mi abuelo para mí lo era todo".

Entre lágrimas, el joven ha reconocido que su abuelo "era más que un padre, era quien estaba siempre al otro lado". "Él me lo enseñaba todo, me acompañaba al fútbol, estaba siempre. No hablaba de mi padre porque nunca lo hemos echado en falta y por eso, hoy por hoy tengo lo que tengo, me aconsejaba muy bien", ha sentenciado Kiko Jiménez.