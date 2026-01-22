'De Viernes' anuncia a sus seis invitados de esta semana con un regreso muy sonado en Telecinco

Tras aumentar sus datos la semana pasada, 'De Viernes' emite este viernes 23 de enero una nueva entrega en Telecinco con el objetivo de mantener los buenos datos y seguir recortando distancias con 'El Desafío'. Para ello, el programa cuenta con un regreso de un rostro muy reconocido de la cadena que lleva apartado casi seis meses.

Así, 'De Viernes' contará esta semana con el regreso de Kiko Jiménez a un plató de Telecinco después de que el colaborador se apartara de la pequeña pantalla a raíz de las informaciones que apuntaban a que Sofía Suescun le había sido infiel con el influencer Juan Faro.

Desde entonces, Kiko Jiménez optó por retirarse de Telecinco y de su puesto en 'Fiesta'. Ahora, el colaborador regresa tras haber vuelto a ser noticia por la detención de su padre, acusado de haber apuñalado a otro hombre en Linares (Jaén).

En su entrevista con Santi Acosta, Beatriz Archidona y el resto de colaboradores habituales del programa, Kiko Jiménez romperá su silencio sobre la detención de su padre, aclarará qué tipo de relación mantenía con él y hablará de su dura infancia. Además, el novio de Sofía Suescun también se pronunciará sobre la reciente muerte de su abuelo, una de las figuras más importantes de su vida.

'De Viernes' estira el chicle de 'La Isla de las Tentaciones'

La segunda invitada de 'De Viernes' esta semana será Rebeca Loos. La que fuera niñera de los hijos de David Beckham y su mujer Victoria valorará en directo las explosivas declaraciones de Brooklyn Beckham, el hijo de la pareja, acusando a sus padres de haber ejercido un control excesivo de su vida. La ex niñera hará un retrato de cómo son realmente en la intimidad el ex futbolista y la cantante.

Otro que volverá al plató de 'De Viernes' será Asraf Beno, que vuelve a Telecinco poco antes de estrenarse como concursante de 'DecoMasters' en TVE. El marido de Isa Pantoja desvelará si se ha producido un encuentro entre Isa y su hermano Kiko Rivera y responderá a las declaraciones del DJ sobre los desprecios e insultos que él mismo tuvo que sufrir durante su estancia en Cantora.

Después del gran éxito del debate final de 'La isla de las tentaciones', tres de sus protagonistas, Darío, Almudena y Borja visitarán el plató de 'De Viernes' para revelar en qué punto se encuentran tras los debates finales del reality y serán testigos de dos sorprendentes intervenciones que podrían dar un giro a toda su historia.

Por último, el programa abordará la última hora de ‘GH DÚO’ con imágenes inéditas y las valoraciones de Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Noemí Salazar.