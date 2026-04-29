Risto Mejide aclara el verdadero motivo por el que desapareció de 'Todo es mentira' tras su rifirrafe con Emilio Delgado

Por segundo día consecutivo, Risto Mejide ha aprovechado la última pausa publicitaria de 'Todo es mentira' para levantarse de su silla como presentador y dejar el formato en manos de Laila Jiménez en la última parte del programa.

Antes de marcharse a publicidad y para evitar más especulaciones, el presentador no dudaba en revelar el motivo por el que tenía que abandonar antes de tiempo el programa y por el que lo hizo también este martes después de haber vivido un nuevo rifirrafe con un colaborador.

Y es que este martes, sorprendió que Risto Mejide hubiera dejado su puesto en 'Todo es mentira' tras una publicidad sin haber dado explicaciones. La cuestión es que minutos antes había protagonizado un desencuentro con Emilio Delgado al ver que su compañero no respondía a lo que le preguntaba sobre sus discrepancias con Mónica García y las primarias de Más Madrid.

"Creo que es un error, cuando os ponéis de perfil con las cosas que os atañen me saca las casillas. Luego me llaman dictador pero es que me saca de mis casillas esto", decía el presentador después de vivir en apenas unos días dos momentos de tensión con dos de sus colaboradores, primero con Susana Díaz, y posteriormente con Emilio Delgado.

Después de ese momento y tras un bloque de publicidad, Laila Jiménez se ponía al frente de 'Todo es mentira'. "Al final se ha ido Risto. Me lo habéis cabreado", ironizaba la copresentadora sin revelar el motivo por el que su compañero se había ausentado antes de acabar el programa.

Risto Mejide se vuelve a marchar de 'TEM' y aclara la verdad de su ausencia

Ha sido este miércoles cuando Risto Mejide se ha pronunciado y ha aclarado lo que pasó antes de volver a tener que marcharse. "Nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta continúa Laila. No, no es que yo me vaya del programa como han dicho. Tengo un compromiso", empezaba diciendo.

"Claro es que no te explicas y luego vienen los problemas", le avisaba Laila Jiménez. "Es que la gente dice se ha ido después de esa bronca. No, no me fui. Ayer tenía que ir a la ópera y hoy me tengo que ir a presentar el libro de Chicote. Pero sigue Laila después de una breve pausa", concluía Risto.

A la vuelta de publicidad, Laila Jiménez volvía a aclarar la ausencia de su compañero. "Ya estamos de vuelta. No, Risto no se ha enfadado", aseveraba. "Sí, se ha enfadado, se ha hecho un basilisco", bromeaba Luis Fabra. "Ha dicho que quería ir a declarar con Aldama y se ha ido para allá", apostillaba Pere Aznar. "Por lo tanto, ahora soy la presidenta", terminaba diciendo Laila.