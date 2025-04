'De Viernes' desarticula el montaje de Laura Cuevas y su marido que salpica a 'Supervivientes'

Carlos Calderón, el marido de Laura Cuevas, una de las concursantes protagonistas de 'Supervivientes 2025', se ha sentado en el plató de 'De Viernes' esta semana para destapar la realidad de su matrimonio tras una presunta infidelidad por parte de ella hace unos meses.

En un previo a su entrevista en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta, Carlos habla de una pillada a Laura con otro hombre y de que puede haber más traiciones. Además, hace un retrato demoledor de su aún esposa: "Es una persona muy egoísta porque siempre ha pensado ella, no ha pensado nunca de cara a un futuro".

Carlos Calderón va mucho más allá en sus declaraciones en 'De Viernes'. "Es una persona prácticamente mala, su mente es muy retorcida y es muy rara", sentencia. Así es descrita Laura Cuevas por su propio marido después de ir conociendo esas supuestas deslealtades.

En paralelo, Calderón considera que Laura le ha utilizado y que nunca ha sentido nada por él: "Esta persona nunca me ha querido, nunca me ha respetado, nunca me ha amado y nunca me ha dado mi lugar como pareja, como marido". Por ello, estaría considerando seriamente el divorcio: "A la pregunta de si me quiero divorciar, a día de hoy te digo que sí". Así las cosas, las noticias del exterior mientras Laura Cuevas se encuentra aislada en 'Supervivientes' son muy delicadas.

Sin embargo, la sombra del montaje entre el matrimonio planea. "Son varias las voces que aseguran que toda esta trama de infidelidades por parte de Laura podría ser un montaje orquestado por los dos", introdujo Santi Acosta, para dar paso a un tremendo audio de Daniela, examiga de Laura, que venía a confirmar ese presunto montaje.

"Él está encantado de conocerse, le encanta la fama y la televisión. La intención de él es la televisión. Es todo un montaje", dice la joven, asegurando que Carlos Calderón busca ir a Honduras a llevarle los papeles del divorcio y lograr, de paso, una plaza en 'Supervivientes'.

¿Son Laura Cuevas y su marido, Carlos Calderón, un par de montajistas? Esa es la pregunta que plantearon en 'De Viernes' anoche. "Tenemos el audio con la prueba definitiva que demostraría tus intenciones", avanzó Santi Acosta antes de emitir el material que desmontaría al andaluz.

"Quiero hablar con su representante e ir para allá para que me firme los papeles del divorcio. ¿Tú te crees que eso no me lo van a comprar? Es más, yo ya lo he dejado caer hoy allí con unas azafatas, que esas lo hablan todo. Y la de producción también me ha preguntado. Yo creo que Terelu se irá también, ya le queda poco y quedará otra plaza. Y si yo me ofrezco con los papeles del divorcio, eso va a ser un bombazo. Que me pongan en la isla con el Manuel, con el Montoya y con la otra (Anita) y ya somos uno más para hacer pruebas y hacer cosas". Son las palabras del marido de Laura Cuevas en un audio de WhatsApp con Daniela. Así, quedaría claro el gran interés de Carlos Calderón en ir a 'Supervivientes'.

Ante esta pillada, Carlos, que no sabía dónde meterse, acertó a excusarse con que era "un supuesto práctico". "Yo soy la persona más tímida del mundo, yo solo le quería sacar información a Daniela y le digo eso porque quería llevármela a mi terreno", se defendió el invitado.

"¿Realmente esto no está pactado con Laura?", le preguntó Santi Acosta. "Que me entre algo malo ahora mismo si yo he pactado algo, esto te lo digo por mis dos hijas. No tengo ningún pacto con Laura, lo prometo", insistió Carlos encarecidamente. Sin embargo, las sospechas son máximas.