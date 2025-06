Ángel Cristo lanza esta acusación contra la productora de 'Supervivientes' tras el caso Álvaro Muñoz Escassi

Ángel Cristo no olvida que 'Supervivientes' tratara de ocultar la supuesta agresión de Arantxa del Sol en una barca y fuera de cámaras. Y por eso, ha aprovechado la polémica de Montoya, al que Álvaro Muñoz Escassi y Borja González atribuyeron una acción violenta hacia Anita, para cargar contra la organización y acusar a la productora de ocultar información a Telecinco.

En la pasada gala, Carlos Sobera y el equipo del programa desmontaron las acusaciones de Borja y Escassi contra Montoya, emitiendo unas imágenes que constataban que no hubo tocamiento ni insultos hacia Anita. Además, el presentador, por boca de la dirección, insistió en que 'Supervivientes' jamás ocultaría un suceso así en caso de haberse producido.

Pues bien, Ana Herminia y Ángel Cristo se han lanzado contra Sobera y contra la organización del formato, señalándole públicamente en sus redes sociales. "Lo de este señor es una vergüenza. No todo vale por dinero y un puesto. A Ricky también le dijiste que la organización era incapaz de ocultar algo, pero si Arantxa del Sol no lo reconoce y yo monto un pollo a la directora de Cuarzo (la productora), no se sabe nada de la agresión a Ángel. Indignante", ha escrito Ana Illas.

Un post que Ángel Cristo ha compartido en su perfil oficial de Instagram, acompañado de unas incendiarias palabras. "Muy bien Carlos, espero que te paguen el doble", empieza diciendo. "La organización es sagrada, jamás mienten", prosigue con ironía.

"Si Telecinco supiera lo que le ocultan las productoras...", remata el hijo de Bárbara Rey, acusando así a la productora de 'Supervivientes', entre otras, de embargar información comprometida a la cadena de Mediaset. Un mensaje que refleja la poca o nula amistosidad de Cristo con Cuarzo.